Петровский: права человека, вся эта идеология является прикрытием продвижения интересов коллективного Запада

Об этом заявил эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, пишет БЕЛТА.
– Права человека, вся эта идеология является только прикрытием продвижения интересов коллективного Запада. Сегодня все это очень сильно обнажилось. Мы видим, что права человека в одних странах и в других – это разные вещи. Если бы эти беженцы и их статус входили в планы стран Запада, то об их правах пеклись бы с самого первого дня. На сегодняшний день они не входят в планы стран Запада, поэтому к их судьбе все безразличны, к их правам человека все равнодушны. И более того, мы видим, что происходит фактическое игнорирование, грубое нарушение со стороны Польши не просто прав человека, а тех обязательств польского правительства, которые оно взяло на себя, входя в состав ЕС. А это Женевская конвенция и Дублинское соглашение, – обратил внимание Петр Петровский.
Он также отметил любопытный факт.
– ЕС, руководство которого должно регулировать и контролировать исполнение данных обязательств в Польше, просто закрывает на это глаза и покрывает нарушения польского правительства. Тем самым показывая, что в отдельных случаях, когда это не входит в планы западных стран, их геополитические интересы, нарушения данных международных актов даже приветствуются руководством ЕС. Это двойные, тройные стандарты, заложниками которых являются эти беженцы. Фактически Польша сегодня в такой новой форме повторяет концлагерь в Березе-Картузской по отношению к беженцам, – резюмировал эксперт.