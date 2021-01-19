Об этом корреспонденту sb.by заявил эксперт РОО «Белая Русь» Петр Петровский, комментируя основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года:
– Кто-то может посчитать подобного рода программы некой формой пропаганды, но на самом деле проект Программы социально-экономического развития до 2025 года имеет реалистический характер, исходит из реальных возможностей и той геополитической и социально-экономической ситуации, в которой оказалась наша страна.
Эксперт подчеркнул, что и руководство страны, научно-экспертное сообщество достаточно прагматично проанализировали ситуацию, выделили определенные проблемы и поставили задачу их решать.
– И решать не какими-то пафосными заявлениями и тезисами, а реальными инструментами, причем в сложной ситуации мирового коронакризиса. Надо ставить всегда высокие цели, тогда это, как в спорте, стимулирует выполнение задач.
Фото из архива БЕЛТА
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Петровский: поставленные на пятилетку цели будут решаться не пафосными заявлениями, а реальными инструментами
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