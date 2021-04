Петровский: ограничения против ряда зарубежных производителей оправданны

, – сказал Петр Петровский.По его словам, такие меры оправданны., – добавил эксперт.Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа Правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу в Беларусь и продаже на ее территории. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года № 240.Документ принят на основании Указа № 128 "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявших решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к этим мерам.В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME).Фото: БЕЛТА