Петровский – о негативном отношении некоторых пабликов к подписанию дорожных карт: как можно оценивать программы, которые еще не опубликованы?

обратил внимание политолог.Петр Петровский вспомнил фейки, которые появлялись накануне подписания дорожных карт. Во-первых, это информация о возможном поглощении Беларуси Российской Федерацией, а во-вторых, заявления об остановке работ над дорожными картами.– обратил внимание эксперт.Возвращаясь к теме пабликов, распространяющих фейки, Петр Петровский сказал:– подчеркнул политолог.Петр Петровский добавил, что стороны Беларуси и России наметили ряд взаимовыгодных решений, но конкретики обществу пока не дали. Поэтому оценивать программы и делать поспешные выводы нельзя.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.