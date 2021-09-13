Петровский – о негативном отношении некоторых пабликов к подписанию дорожных карт: как можно оценивать программы, которые еще не опубликованы?

Политолог Петр Петровский, комментируя негативные сообщения некоторых Telegram-каналов относительно подписания дорожных карт, отметил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», что такие паблики ничего не понимают в белорусско-российских отношениях. К тому же, по словам эксперта, они не вправе судить о том, что еще не опубликовано.
– Поражаюсь многочисленным российским и западным Telegram-каналам, которые выдают себя за независимые СМИ. Они не владеют фактурой, но высказывают ужасающие вещи, которые сродни информационным провокациям, – обратил внимание политолог.
Петр Петровский вспомнил фейки, которые появлялись накануне подписания дорожных карт. Во-первых, это информация о возможном поглощении Беларуси Российской Федерацией, а во-вторых, заявления об остановке работ над дорожными картами.
– Работа по интеграционным программам началась в конце 2018 года и вот сейчас она подходит к концу. Напомню, что в 2022 году, судя по заявлениям сторон, будет вырабатываться конкретный механизм и изменяться законодательство. А по нефти и газу соглашения на 2023 год будут подписаны в конце 2022-го. Итого будем иметь 28 работающих программ только в 2024 году, – обратил внимание эксперт.
Возвращаясь к теме пабликов, распространяющих фейки, Петр Петровский сказал:
– Как можно характеризовать, оценивать те или иные программы, которые еще не опубликованы? Приведу пример: одни кричали, что Беларусь потеряла суверенитет, вторые – что наша страна, наоборот, получила все выгоды. <...> Надо понимать, что все соглашения – это компромисс. Россия пошла на огромнейшую скидку по тарифу транзита [белорусских нефтепродуктов через российскую территорию в направлении российских портов. – Прим. ред.], но при этом поставила ребром вопрос о том, чтобы возил их только российский подвижной состав, – подчеркнул политолог.
Петр Петровский добавил, что стороны Беларуси и России наметили ряд взаимовыгодных решений, но конкретики обществу пока не дали. Поэтому оценивать программы и делать поспешные выводы нельзя.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.