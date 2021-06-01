Сегодня, в Международный день защиты детей в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Петром Петровским остановились на вчерашнем происшествии. 31 мая в белорусские школы поступили сообщения о «минировании». Письма с таким содержанием получили 118 учебных заведений Минска, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего в стране сообщения получили 270 образовательных учреждений. Информация не подтвердилась.
– Организаторы этого вполне могут быть и теми, кто сообщают о минировании самолетов из-за границы. Возможно, это одна цепочка событий, диверсия. Во конце учебного года, во время праздников последнего звонка и экзаменов все ребята испытывают и радость, и волнение. А тут такие сообщения. Это делается, чтобы сеять панические настроения, для формирования неуверенности, опаски и чувства страха. Я бы назвал такие действия целенаправленной информационно-психологической атакой на детей и родителей, – озвучил свою точку зрения аналитик и назвал все это попыткой дискредитировать государство.
По мнению Петра Петровского, подобные действия совершаются извне.
Затронув тему защиты детей в современном информационном пространстве, политолог отметил следующее:
– Прежде всего родителям нужно научить детей фильтровать получаемую информацию. Важно умение с ней работать. Я знаю, о чем говорю, много встречаюсь и беседую с подростками в колледжах и университетах, – продолжил специалист. – Подрастающее поколение не должно читать анонимную информацию, нужно привить детям навык получать ее сразу из нескольких, причем обязательно достоверных источников.
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Петровский о «минировании» школ: это целенаправленная информационно-психологическая атака, попытка дискредитировать государство
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