Петровский: нужно делать акцент на три составляющие: искусственный интеллект, беспилотники и электротранспорт

Эксперт поделился мнением о том, на каких технологиях Беларуси следует сделать акцент:, – обозначил собеседник и добавил, что в минувшие выходные по случаю 75-летия МТЗ был презентован роботизированный трактор BELARUS. Политолог добавил, что этим достижением нужно гордиться. По его мнению, спустя некоторое время такие технологии могут распространиться на все виды транспорта. Это добавит безопасности и позволит освободить большое количество рабочей силы, которую можно перенаправить на более эффективную работу.Говоря про искусственный интеллект, специалист отметил, что в будущем магазинам Беларуси, возможно, не понадобятся продавцы – произойдет максимальная автоматизация и роботизация производств., – рассказал собеседник.