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  2. Петровский: нужно делать акцент на три составляющие: искусственный интеллект, беспилотники и электротранспорт

Петровский: нужно делать акцент на три составляющие: искусственный интеллект, беспилотники и электротранспорт

1 июня в столице стартовал XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021". О цифровой трансформации белорусского общества рассуждал сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политолог Петр Петровский. 


Эксперт поделился мнением о том, на каких технологиях Беларуси следует сделать акцент:

– Здесь три составляющие. Это искусственный интеллект, беспилотники и электротранспорт, – обозначил собеседник и добавил, что в минувшие выходные по случаю 75-летия МТЗ был презентован роботизированный трактор BELARUS. Политолог добавил, что этим достижением нужно гордиться. По его мнению, спустя некоторое время такие технологии могут распространиться на все виды транспорта. Это добавит безопасности и позволит освободить большое количество рабочей силы, которую можно перенаправить на более эффективную работу. 


Говоря про искусственный интеллект, специалист отметил, что в будущем магазинам Беларуси, возможно, не понадобятся продавцы – произойдет максимальная автоматизация и роботизация производств. 

– Безусловно, это требует других образовательных стандартов. Например, в китайских магазинах работает система распознавания лица: она контролирует и выявляет, какой товар взял покупатель, – рассказал собеседник. 
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Фото: Михалевич Диана
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