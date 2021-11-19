Петровский: милитаризм стал идеологическим стержнем сегодняшней Польши

Такой мыслью политолог Петр Петровский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, что Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении ряда граждан Польши по статье «Пропаганда войны». Об этом 16 ноября сообщил Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед – почитать подробнее можно здесь. Петр Петровский в эфире «Будней» решение Генпрокуратуры оценил положительно:
– Я за то, чтобы любое нарушение закона имело соответствующее наказание. Должна быть неотвратимость наказания. Мне кажется, что сегодня вообще все польское руководство, наверное, надо вызывать на ковер в Совет Безопасности ООН и давать нагоняй за его милитаристские высказывания, пропаганду. Фактически милитаризм стал идеологическим стержнем сегодняшней Польши.
Эксперт добавил: всегда стоило ожидать, что Польша либо будет выступать в союзе с евразийскими блоками, либо будет действовать в интересах коллективного Запада. «Мы видим их желание построить «польский мир»: подчинить Прибалтику, Беларусь, Украину, Молдову… Дошло до того, что крымские татары входят в польские интересы. Вот и результат – они пытались переписать нашу историю. Сегодня идет героизация убийц в Польше – мы должны об этом говорить прямо. А реальных героев страны выбрасывают из истории», – отметил гость «Будней».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.