Петровский: ЕС понял, что Беларусь – один из важнейших элементов обеспечения безопасности в Восточной Европе

Такой мыслью политолог Петр Петровский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Одной из главных тем сегодняшнего эфира стал кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши.
– Ситуация, которая происходит сейчас на белорусско-польской границе, прогнозируемая. Людям, которые оказались там фактическими заложниками положения, определили более-менее комфортное место [для временного пребывания]: все-таки логистический центр не лес. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что Европейский союз хочет затянуть процесс [разрешения кризиса], чтобы он без каких-либо действий Европы сам по себе рассосался. Посмотрите, сколько было звонков [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель в Беларусь Александру Лукашенко… Казалось бы, всё, договорились. Вчера пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала об условиях переговоров и подвела черту: на сегодняшний день наша страна выполнила свои обещания, ЕС не выполнил ничего, – сказал Петр Петровский.
Комментарий Натальи Эйсмонт в ответ на просьбу проинформировать об обстановке на данный момент и действиях белорусской стороны в направлении урегулирования кризиса с беженцами можно прочесть здесь.
Говоря о роли Беларуси в процессе обеспечения безопасности в регионе и санкциях против нашей страны, политолог отметил:
– ЕС побоялся вводить против нас экономические санкции. Пятый пакет ограничительных мер изначально включал в себя огромное количество экономических санкций против Беларуси. Когда этот пакет был введен, в нем была исключена экономическая часть. Почему? ЕС понял, что Беларусь – это не какая-то страна на отшибе, что она является одним из важнейших элементов [обеспечения] безопасности в Восточной Европе.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.