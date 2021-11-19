Петровский: ЕС использует идеологию прав человека только в политических целях

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Одной из главных тем сегодняшнего эфира стал кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши.Петр Петровский отметил, что мониторит польские СМИ и успел заметить, как в последнее время в них изменилась риторика в отношении Евросоюза из-за темы беженцев.– пояснил он.Политолог рассказал, как политика Польши связана с нагнетанием обстановки на границе:Петр Петровский привел интересную статистику:Эксперт добавил:– подытожил Петр Петровский.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.