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  2. Петровский: ЕС использует идеологию прав человека только в политических целях

Петровский: ЕС использует идеологию прав человека только в политических целях

Об этом политолог Петр Петровский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Одной из главных тем сегодняшнего эфира стал кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши.

Петр Петровский отметил, что мониторит польские СМИ и успел заметить, как в последнее время в них изменилась риторика в отношении Евросоюза из-за темы беженцев.

– Поляки начали обвинять ЕС в предательстве польских интересов в связи с тем, что Европейский союз и Германия в частности начали переговоры с Беларусью без консультации с Польшей, – пояснил он.


Политолог рассказал, как политика Польши связана с нагнетанием обстановки на границе:

– Для поляков кризис на границе сделан для накачки внутренней ситуации в стране, потому что рейтинг правящей «Право и справедливость» упал до 30%. Также у Польши имеется большой конфликт с ЕС по вопросам выделяемых на борьбу с COVID-19 средств – это более 30 млрд евро. Есть и конфликт по вопросам субсидий, которые Польша получает от Евросоюза в размере десяти млрд евро, когда сама выдает ЕС только около трех млрд. ЕС обвиняет Польшу в нарушении европейских ценностей Лиссабонского соглашения в части судебной реформы, прав человека, информационного пространства (СМИ в Польше, по мнению ЕС, находятся под угрозой несоблюдения свободы слова). Эти конфликты Польша решает нивелировать, перевести в сторону беженцев.

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Петр Петровский привел интересную статистику: 

– По сентябрьским результатам деятельности пограничной службы Польши ею с территории Беларуси были задержаны 1720 беженцев. С территории Украины – 3290. При этом на острове Лампедуза и в других регионах Италии за день задерживают более 800 беженцев. Там 800 за день, а тут [на границе Беларуси с Польшей] несколько тысяч собрались, и им не могут организовать гуманитарный коридор. Это выглядит смешно.


Эксперт добавил:

– Так происходит, потому что осуществляется сегрегация беженцев на «правильных» и «неправильных». Видите ли, Европейскому союзу не нравится политический строй Беларуси, руководство нашей страны. И ЕС посчитал: там и беженцы «неправильные», идут не через те маршруты, поэтому мы их не пустим. Очень смешно смотреть Euronews, когда один сюжет рассказывает о том, какую гибридную атаку Александр Лукашенко проводит с беженцами, а буквально следующий – о том, что Франция приняла еще несколько сотен беженцев, проникших в страну со стороны Средиземного моря. Вы определитесь! Что это за двойные, тройные стандарты?

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– Разделение по этому принципу, который аморален и антигуманен, такая сегрегация по политическим мотивам прежде всего бьет по имиджу Европейского союза. Теперь даже те слепцы, которые впредь не видели [этой реальности], сегодня являются свидетелями того, что ЕС использует идеологию прав человека только в политических целях. Ни за какие права человека он не борется! Это идеологема для экспансии Европейского союза вовне, – подытожил Петр Петровский.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.

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Фото: Михалевич Диана
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