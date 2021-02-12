Петровский: в докладе Президента на ВНС учтены мнения людей, которые вносили свои предложения через диалоговые площадки

– Я как участник многочисленных диалоговых площадок знаю весь этот механизм. Мы собирали предложения и замечания граждан различных взглядов. Участники общественного объединения "Белая Русь" через своих депутатов, которых в Палате представителей более 70 человек, доносили это в Палату представителей, а та, аккумулировав, передавала в оргкомитет Всебелорусского народного собрания. И Президент заметил, что он готовил свою речь, но когда увидел, что есть достаточно больше количество предложений, изменил свою позицию, – рассказал Петр Петровский.
Политолог также добавил, что речь Президента формировалась из предложений, которые поступили в оргкомитет.
– То есть доклад Президента – это речь всех участников, которые вносили через диалоговые площадки свои предложения, – резюмировал Петр Петровский.
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