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  2. Петровский о ближайшей пятилетке: социальная роль государства сохраняется, ломки системы не будет

Петровский о ближайшей пятилетке: социальная роль государства сохраняется, ломки системы не будет

Социальная роль государства сохраняется, ломки системы не будет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам доклада Президента на VI Всебелорусском народном собрании высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Я бы выделил три наиболее важные точки по итогам доклада Президента. Первое - социальная роль государства сохраняется, шоковой терапии, ломки системы не будет. Второе - это внешнеполитический ракурс: мы будем привержены Евразийской интеграции и идее интеграции интеграций, которая подразумевает именно соединение векторов Евразийского экономического союза и проекта КНР "Пояс и путь", сопряжение этих двух проектов", - сказал эксперт.

По его словам, третий немаловажный аспект, вытекающий из доклада, состоит в том, что Президент очень сильно душой переживает за будущее Беларуси, которая должна оставаться твердым и сильным государством с решительным народом и сильной президентской властью. "Многие до этого говорили, что мы можем пойти по парламентской системе. Президент четко дал понять, что руководитель должен быть сильным. Но мы должны нести ответственность, а ВНС являться тем органом, который гарантирует преемственность управления", - отметил Петр Петровский.


По материалам БЕЛТА

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