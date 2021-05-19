Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.
– В стране своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В отраслях социальной сферы не допущено задолженностей по заработной плате. Сегодня каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 миллиарда рублей. Это более 9 процентов ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7 процента, а в реальном выражении – практически на 4 процента.
Задачей текущего года Игорь Петришенко назвал поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40 процентов от средней заработной платы работников:
– Сегодня особенно важно целенаправленно ориентировать общество, прежде всего молодое поколение в этих вопросах. Нужна продуманная информационно-разъяснительная кампания. Каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости, зону ответственности государства и самого работника. В соответствии с поручением Главы государства предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющих каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства.
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Петришенко: задача текущего года – доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40 процентов от средней заработной платы работников
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