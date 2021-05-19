Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Он напомнил, что в стране издается более 1600 газет, журналов и других печатных СМИ, работает более 260 телерадиовещательных каналов, 36 сетевых ресурсов:
– При этом государственные СМИ занимают только треть информационного поля республики. Кроме того, серьезную конкуренцию традиционным СМИ составляют информационно-новостные сайты и социальные сети. События последнего времени подтвердили особенно остро, что СМИ и интернет-ресурсы выполняют особую социальную функцию. Они могут выступать организатором, объединителем общества, просветителем и учителем. Но также они могут стать и дезинтегрирующим, разъединительным началом, разрушительным для общества в целом.
В связи с этим, заметил Игорь Петришенко, задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества, работающий на созидание, генерирующий информационные потоки конструктивного характера. Отдельно – о работе телеканалов:
– На фоне фейковых новостей и информационных вбросов профессиональная работа тележурналистов позволила активно транслировать зрителю четкую государственную патриотическую позицию. Работа в данном направлении будет продолжаться.
Заместитель Премьер-министра при этом подчеркнул: для молодежи единственным источником информации зачастую остаются интернет-ресурсы, а работа государственных органов в сети интернет недостаточно эффективна.
– В этой связи Правительством поручено министерствам в том числе активизировать работу в социальных сетях и социальных каналах. Особое внимание уделяется и молодежной тематике в СМИ. При этом насущные вопросы молодежи обсуждаются на тех площадках, которые ей ближе и интереснее. Это в первую очередь соцсети и мессенджеры. Поэтому наша задача – наполнить социальные сети позитивной информацией, которая будет направлена в том числе на формирование патриотизма и чувство гордости за свою страну. С этой целью Министерство образования создает Фонд молодежных инициатив. Это будет информационная сеть в интернете, через которую планируется информировать молодежь об инициативах, акциях, о мерах по государственной поддержке молодежи. В рамках этого проекта планируется создать молодежный контент на YouTube-канале, развивать молодежные телеграм-каналы. Только так, активно работая в данном направлении, мы можем противостоять деструктивным телеграм-каналам и распространяемой через них фейковой информации.
Коснулся Игорь Петришенко и освещения в СМИ вопросов истории и исторической правды:
– На наших глазах некоторые историки и общественные деятели пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, навязать искаженную картину, обелить символы нацистов и их пособников. При этом так называемые «патриоты» четко определили целевую аудиторию для своих действий – молодежь. Ту социальную группу, которая наиболее восприимчива к различного рода нигилистическим и ревизионистским мнениям. Поэтому государственные СМИ совместно с учеными, архивистами, экспертами активно раскрывают тему Великой Отечественной войны, помогая сохранить и передать потомкам историческую память о тех величественных и трагических событиях.
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Петришенко: задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества
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