Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Петришенко: задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества

Петришенко: задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Он напомнил, что в стране издается более 1600 газет, журналов и других печатных СМИ, работает более 260 телерадиовещательных каналов, 36 сетевых ресурсов:


– При этом государственные СМИ занимают только треть информационного поля республики. Кроме того, серьезную конкуренцию традиционным СМИ составляют информационно-новостные сайты и социальные сети. События последнего времени подтвердили особенно остро, что СМИ и интернет-ресурсы выполняют особую социальную функцию. Они могут выступать организатором, объединителем общества, просветителем и учителем. Но также они могут стать и дезинтегрирующим, разъединительным началом, разрушительным для общества в целом.

В связи с этим, заметил Игорь Петришенко, задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества, работающий на созидание, генерирующий информационные потоки конструктивного характера. Отдельно – о работе телеканалов:

– На фоне фейковых новостей и информационных вбросов профессиональная работа тележурналистов позволила активно транслировать зрителю четкую государственную патриотическую позицию. Работа в данном направлении будет продолжаться.


Заместитель Премьер-министра при этом подчеркнул: для молодежи единственным источником информации зачастую остаются интернет-ресурсы, а работа государственных органов в сети интернет недостаточно эффективна.

– В этой связи Правительством поручено министерствам в том числе активизировать работу в социальных сетях и социальных каналах. Особое внимание уделяется и молодежной тематике в СМИ. При этом насущные вопросы молодежи обсуждаются на тех площадках, которые ей ближе и интереснее. Это в первую очередь соцсети и мессенджеры. Поэтому наша задача – наполнить социальные сети позитивной информацией, которая будет направлена в том числе на формирование патриотизма и чувство гордости за свою страну. С этой целью Министерство образования создает Фонд молодежных инициатив. Это будет информационная сеть в интернете, через которую планируется информировать молодежь об инициативах, акциях, о мерах по государственной поддержке молодежи. В рамках этого проекта планируется создать молодежный контент на YouTube-канале, развивать молодежные телеграм-каналы. Только так, активно работая в данном направлении, мы можем противостоять деструктивным телеграм-каналам и распространяемой через них фейковой информации.

Коснулся Игорь Петришенко и освещения в СМИ вопросов истории и исторической правды:

– На наших глазах некоторые историки и общественные деятели пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, навязать искаженную картину, обелить символы нацистов и их пособников. При этом так называемые «патриоты» четко определили целевую аудиторию для своих действий – молодежь. Ту социальную группу, которая наиболее восприимчива к различного рода нигилистическим и ревизионистским мнениям. Поэтому государственные СМИ совместно с учеными, архивистами, экспертами активно раскрывают тему Великой Отечественной войны, помогая сохранить и передать потомкам историческую память о тех величественных и трагических событиях. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы
Посол Беларуси Андрей Метелица обсудил с пакистанским парламентарием развитие двустороннего сотрудничества
В столице продолжается крупнейшая Международная медицинская выставка «Здравоохранение»
Telegram-канал "Волковыск для жизни чат" признан экстремистским
Практику госсоцзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить
В Брестской области возбуждены три уголовных дела в отношении операторов кабельного телевидения за уклонения от уплаты налогов в сумме около 5 миллионов рублей
Петришенко о задачах здравоохранения: одна из главных – доступность в регионах специализированной помощи
В Беларуси продолжат наполнение цифрового контента в культуре – Петришенко
Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов
Петришенко – о дате празднования Дня народного единства: она не определена, но, думаю, это будет государственный праздник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
Минск и китайский Гуанчжоу планируют стать городами-побратимами
В Минске ограничено движение на 13-м километре внешнего кольца МКАД
Петришенко: наша экономика и другие сферы адаптированы к санкционному режиму
Петришенко: задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества
Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии, если он развивается бессимптомно
На 20 мая объявлен оранжевый уровень опасности
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке
Более двух тысяч фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза
Двумя матчами стартует десятый тур чемпионата Беларуси по футболу
Петришенко: нельзя забывать глубинную суть наших традиций и исторических ценностей
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
«Благодетели» с санкционной удавкой
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: квалификационные требования на право участия в Олимпиаде выполнили 87 спортсменов
Петришенко: мы прочно закрепились в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования
В Крупках из-за аварии без воды оставались детский сад и 123 дома
Зайцев: за последние месяцы милиция задержала 4 группы мошенников, причастных к более чем тысяче киберпреступлений на территории Беларуси
Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021 году будет охвачено не менее 60 процентов населения
Зайцев: за 4 месяца текущего года в Беларуси зарегистрировано более 7 тысяч киберпреступлений
Петришенко: Правительством обеспечено стабильное функционирование и развитие социальной сферы
Перечислены частые симптомы синдрома хронической усталости
Денежный успех ждет этих знаков зодиака в конце мая
Транспортная инспекция рассказала о нарушениях режима труда и отдыха во время перевозки грузов и пассажиров
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ борца с режимом
Петришенко: в прошлом году на поддержку семей с детьми было выделено больше 4,6 миллиарда рублей
Бах: более 80 процентов спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио
Петришенко: задача текущего года – доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40 процентов от средней заработной платы работников
В семье Дэвида и Виктории Бекхэм ожидается пополнение
В Могилеве молодая помощница по хозяйству обокрала 83-летнюю бабушку
МОК готов направить на Олимпиаду в Токио дополнительный медперсонал
В Германии рабочие при ремонте плитки на парковке нашли туннель, ведущий к банку
В Индии от COVID-19 за сутки умерли 4529 человек
Во время Олимпиады Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов и членов делегаций с местным населением
Строительство музея Константина Заслонова в Орше начнется в июне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Врач объяснил, с какими побочными реакциями можно столкнуться после вакцинации от COVID-19
В мире сделали около 1,5 млрд прививок от коронавируса
Вспышка на электроплите выбила стекла в столичной квартире: пострадала девушка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ