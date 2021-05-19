В связи с этим, заметил Игорь Петришенко, задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества, работающий на созидание, генерирующий информационные потоки конструктивного характера. Отдельно – о работе телеканалов:Заместитель Премьер-министра при этом подчеркнул: для молодежи единственным источником информации зачастую остаются интернет-ресурсы, а работа государственных органов в сети интернет недостаточно эффективна.Коснулся Игорь Петришенко и освещения в СМИ вопросов истории и исторической правды: