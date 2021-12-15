Петришенко: за 9 месяцев более 10 тысяч детей сняты с учета как находящиеся в социально опасном положении

В Беларуси за 9 месяцев этого года 10 047 детей сняты с учета как находящиеся в социально опасном положении. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания национальной комиссии по правам ребенка, где рассматриваются вопросы внедрения современных форм занятости и патриотического воспитания детей и молодежи, а также профилактики противоправного поведения учащихся и семейного неблагополучия.

– Аспекты социальной адаптации и порядка в семье – это важнейшие элементы, которые находятся в поле зрения национальной комиссии по правам ребенка. Хочу сказать, что отмечается положительная динамика в снижении детской преступности.

Согласно оперативным данным, по итогам 9 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 11,2 процента – с 1061 до 942 случаев. Также за это время 930 детей возвращены родителям в связи с нормализацией обстановки в семье.

– Все это говорит о том, что в республике выстроена межведомственная работа в этом направлении, – констатировал Игорь Петришенко. – Совместная реализация мер, закрепленных в нормативных актах, принятых на уровне Главы государства и Правительства, дает такой практический результат.

Заместитель Премьер-министра отметил, что на заседании комиссии его участники еще раз и более детально проанализируют положение дел в регионах в вопросах профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, семейного неблагополучия. По итогам будут определены дополнительные меры для повышения эффективности работы в этом направлении и улучшения межведомственного взаимодействия в решении данных вопросов.

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