Петришенко: в стране снижается уровень подростковой преступности

В стране снижается уровень подростковой преступности. Такое мнение высказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Национальной комиссии по правам ребенка. Участники мероприятия обсудили ряд вопрос, касающихся профилактической работы по снижению уровня преступности в молодежной и подростковой среде. Также во время заседания обсудили рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, касающиеся улучшения положения детей, данные в 2020 году, и рассмотрели план мероприятий, направленных на их реализацию с учетом наших национальных интересов.
В ходе заседания Игорь Петришенко подчеркнул, что в стране выстроена системная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
– Есть соответствующие результаты. По итогам первого квартала число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 9,5 процента, число пострадавших от преступлений детей уменьшилось на 16,9 процента. Однако, к сожалению, абсолютные цифры по этим показателям еще высоки. Причина каждого такого случая – невнимание, попустительство либо несвоевременное оказание помощи несовершеннолетнему со стороны взрослых.
По его словам, события прошлого года выявили тревожные тенденции. Среди них сознательное втягивание взрослыми, в том числе родителями, детей в противоправную деятельность, политические игры, манипулирование ими, а в ряде случаев – циничное использование их для шантажа. А также деструктивное влияние информации, распространяемой в интернете, мессенджерах и социальных сетях. При этом подавляющая часть таких преступлений совершается дома, за закрытыми дверями. Поэтому участники заседания обсудили возможности эффективного решения данных вопросов, что необходимо сделать государственным органам и организациям для профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.
Игорь Петришенко особо обратил внимание на тот факт, что правонарушения осуществляются подростками в основном в ночное время, когда они должны быть дома и призвал родителей, чтобы они внимательно следили за своими детьми:
– Пусть ваши дети будут с вами. Семейные традиции, здоровый образ жизни – приучайте их к этому. Детей нужно воспитывать в духе необходимых ценностных параметров. Кстати, на это обратил внимание и Комитет ООН по правам ребенка в своем периодическом обзоре по итогам прошлого года. Нам необходимо сосредоточить внимание как на профилактике преступного поведения детей, так и на воспитательном процессе, традиционных семейных ценностях.
Во время заседания затрагивалась и тема патриотического воспитания.
– Сейчас Год народного единства, и патриотические акции проводятся в течение всего года. Мы активно работаем с нашей молодежью. Это особенно актуально накануне Дня Победы. Молодежь возлагает цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны, поздравляет ветеранов с этим праздником.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: в стране снижается уровень подростковой преступности
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