Петришенко: в стране будут уделять больше внимания комплексному решению актуальных проблем инвалидов на местах

Место проведения заседания выбрано неслучайно. Здесь с 2017 года функционирует ресурсный центр инклюзивного образования. Игорь Петришенко с удовлетворением отметил, что в центре для граждан с ограниченными возможностями обеспечена соответствующая комфортная среда социализации и получения качественного образования. До начала заседания Совета его участники ознакомились с работой ресурсного центра университета, а также с выставкой изделий ручной работы, картин людей с инвалидностью., –сообщил журналистам Игорь Петришенко. –Также в ходе заседания Игорь Петришенко особо подчеркнул, что в своей работе Совет будет больше внимания уделять комплексному решению вопросов лиц с ограниченными возможностями на местах:Сегодня в Брестской области около 74 тысяч граждан с различной степенью инвалидности. Среди них 5,5 тысячи –дети, 12,5 тысячи – инвалиды первой группы. Каждому необходим уход и ощущение поддержки со стороны государства. Поэтому члены Совета ставят перед собой задачу усилить межведомственное взаимодействие на местах по вопросам, касающихся оказания помощи и социализации граждан с ограничениями.При этом заместитель Премьер-министра отметил, что рассчитывает на более высокую эффективность и консолидирующую роль в решении проблем инвалидов наших ведущих общественных объедений, инициирование новых проектов, расширение продуктивных контактов с партнерами из других стран., – предложил Игорь Петришенко.По окончании пленарного заседания участники посетили предприятие по изготовлению обуви «Блик» Белорусского общества глухих, где ознакомились с организацией производственного процесса и условиями труда людей с инвалидностью.УП «Блик» одно из старейших предприятий Белорусского общества глухих. Ранее оно выпускало только мужскую обувь, а с 2016 года начало осваивать выпуск женской обуви, впоследствии и детской. В настоящее время УП «Блик» производит широкий ассортимент обувной продукции, является производственной базой для профессионального обучения и трудового устройства инвалидов с нарушением слуха. Сегодня на предприятии трудится почти 250 человек, 58 процентов из них инвалиды – 144 человека.Завершилась работа Совета церемонией открытия межрегиональной спортландии «Веселые старты» с участием людей с инвалидностью.Фото Бориса НОВОГРАНА