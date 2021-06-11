Петришенко: в стране будут уделять больше внимания комплексному решению актуальных проблем инвалидов на местах

Создание условий для полноценной жизни людей с инвалидностью и их поддержка находятся в числе приоритетов социальной политики нашей страны. Сегодня ход комплексной работы по решению проблем граждан с ограниченными возможностями в Брестской области, а также вопросы межведомственного взаимодействия при создании доступной среды рассмотрел заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко в процессе выездного заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов. Мероприятие прошло на базе Барановичского государственного университета.
Место проведения заседания выбрано неслучайно. Здесь с 2017 года функционирует ресурсный центр инклюзивного образования. Игорь Петришенко с удовлетворением отметил, что в центре для граждан с ограниченными возможностями обеспечена соответствующая комфортная среда социализации и получения качественного образования. До начала заседания Совета его участники ознакомились с работой ресурсного центра университета, а также с выставкой изделий ручной работы, картин людей с инвалидностью.
– Государство уделяет большое внимание развитию и созданию соответствующий среды для лиц с ограниченными возможностями, –сообщил журналистам Игорь Петришенко. – В стране сейчас 564,5 тысячи инвалидов. В том числе 34,5 тысячи – это дети до 18 лет. Для данной категории нам важно создать элементы социализации инклюзивной среды, чтобы они могли реализовываться и в обучении, и в профессиональном плане.
Также в ходе заседания Игорь Петришенко особо подчеркнул, что в своей работе Совет будет больше внимания уделять комплексному решению вопросов лиц с ограниченными возможностями на местах:
– В соответствии с планом работы Республиканского межведомственного совета Брестская область – первый регион, где мы должны всесторонне рассмотреть всю проблематику обеспечения жизни лиц с инвалидностью, дать объективную оценку достаточности принимаемых мер, выявить недостатки и, главное, наметить направления дальнейшего совершенствования данной работы. Именно на местах сегодня должен происходить синтез всех принятых мер нормативно-правового регулирования и практической направленности, обеспечивающих реализацию системного подхода в решении конкретных проблем каждого человека с инвалидностью: от медико-социальной реабилитации, получения профессионального образования до трудовой занятости и полноценной социальной интеграции.
Сегодня в Брестской области около 74 тысяч граждан с различной степенью инвалидности. Среди них 5,5 тысячи –дети, 12,5 тысячи – инвалиды первой группы. Каждому необходим уход и ощущение поддержки со стороны государства. Поэтому члены Совета ставят перед собой задачу усилить межведомственное взаимодействие на местах по вопросам, касающихся оказания помощи и социализации граждан с ограничениями.
–Краеугольным камнем остается вопрос повышения эффективности межведомственного взаимодействия при решении комплексных задач по созданию доступной среды. Это крайне важная тема, поскольку затрагивает интересы практически каждого: как инвалида, престарелого, матери с детской коляской, так и физически ослабленного человека, получившего травму или перенесшего тяжелое заболевание. Здесь у нас объективно большой пласт работы, поэтому важна плановость и качество выполнения мероприятий.
При этом заместитель Премьер-министра отметил, что рассчитывает на более высокую эффективность и консолидирующую роль в решении проблем инвалидов наших ведущих общественных объедений, инициирование новых проектов, расширение продуктивных контактов с партнерами из других стран.
– На повестке заседания три основных вопроса. По ранее запланированному к рассмотрению во втором квартале вопросу о персональном бюджете инвалида, заинтересованными государственными органами пока подготовлены только определенные концептуальные подходы, которые требуют детального обоснования, а также обсуждения с нашими общественными объединениями инвалидов и местными органами власти. Поэтому, полагаю, правильно эту широкую дискуссию провести вне рамок нашего ведомственного совета, а конкретные результаты доложить в четвертом квартале текущего года, где мы и примем определенные решения по этой теме, – предложил Игорь Петришенко.
По окончании пленарного заседания участники посетили предприятие по изготовлению обуви «Блик» Белорусского общества глухих, где ознакомились с организацией производственного процесса и условиями труда людей с инвалидностью.
УП «Блик» одно из старейших предприятий Белорусского общества глухих. Ранее оно выпускало только мужскую обувь, а с 2016 года начало осваивать выпуск женской обуви, впоследствии и детской. В настоящее время УП «Блик» производит широкий ассортимент обувной продукции, является производственной базой для профессионального обучения и трудового устройства инвалидов с нарушением слуха. Сегодня на предприятии трудится почти 250 человек, 58 процентов из них инвалиды – 144 человека.
Завершилась работа Совета церемонией открытия межрегиональной спортландии «Веселые старты» с участием людей с инвалидностью.
Фото Бориса НОВОГРАНА
Опубликовано:
1177
Петришенко: в стране будут уделять больше внимания комплексному решению актуальных проблем инвалидов на местах
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter