Петришенко: в этом году благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в традиционном формате

Благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в традиционном формате. Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом заседания организационного комитета по проведению благотворительного новогоднего праздника для детей и новогодних мероприятий для учащихся и студентов.
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– Традиционно каждый год проходят такие акции. В этот раз она пройдет с 10 декабря этого года по 10 января 2021-го. Главное, чтобы каждая мечта каждого ребенка по возможности сбылась и он получил заветный подарок. Формат, который традиционно себя оправдал, мы и в этот раз будем использовать. Каждый ребенок должен чувствовать заботу взрослых.
Игорь Петришенко проинформировал, что во всех регионах страны состоятся новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.
По его словам, центральные события акции — новогодний праздник во Дворце Республики и новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости в Минске. Их участниками станет около 2600 детей изо всех регионов страны: победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.
– Определенные коррективы внесла коронавирусная инфекция. Поэтому мы будем эту тему обсуждать и реализовывать комплекс мероприятий для того, чтобы не допустить и минимизировать различного рода последствия от этого заболевания. В декабре, когда запланированы эти мероприятия, в зависимости от каждого региона и учреждения, которые будут посещать взрослые, будем принимать корректирующие мероприятия. Не исключаю, что это коснется количества участников и масочного режима, а также соблюдения дистанции. Все эти вопросы мы дополнительно проработаем и на стадии проведения мероприятий будем принимать соответствующие решения. Но независимо от этого каждый ребенок получит свой заветный подарок.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: в этом году благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в традиционном формате
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