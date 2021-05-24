Петришенко: в детских лагерях необходимо соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19

Вице-премьер подчеркнул, что особый акцент должен быть сделан на недопустимости открытия лагерей без безусловного соблюдения выработанных в стране санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике и распространению коронавируса.На проведение детской летней оздоровительной кампании 2021 года выделено 46,6 миллиона рублей средств республиканского бюджета. В том числе – 44,4 миллиона рублей на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, 1,6 миллиона рублей на приобретение путевок в лагеря для льготных категорий детей, 0,6 миллиона рублей на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период.Стоимость путевки составит от 108 до 617 рублей в зависимости от типа лагеря и срока пребывания. Средняя стоимость путевки в круглосуточный оздоровительный лагерь на 18 и более дней – 496 рублей (размер удешевления стоимости за счет государственных средств составит 205 рублей); в дневной оздоровительный лагерь – 127 рублей (размер удешевления – 85 рублей).Часть затрат и удешевление будут произведены за счет средств предприятий, профсоюзов, а также местных бюджетов.В рамках совещания также были обсуждены актуальные вопросы подготовки к началу оздоровительной кампании.Особое внимание уделено необходимости полного укомплектования лагерей подготовленными кадрами, обеспечения безопасности, созданию комфортных условий для проживания, обеспечения надлежащей организации воспитательного и образовательного процессов, проведению патриотических, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, системного контроля за функционированием детских оздоровительных учреждений на протяжении всей летней оздоровительной кампании.По итогам совещания были выработаны дополнительные предложения и меры, направленные на совершенствование организации этой работы, даны соответствующие поручения госорганам.Среди участников совещания были руководители республиканских органов государственного управления, заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, представители Федерации профсоюзов Беларуси, БРСМ.