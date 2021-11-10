Петришенко: в Беларуси снижается уровень преступности среди несовершеннолетних

В Беларуси снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом заседания комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров.

–Тенденции последних 9 месяцев свидетельствуют о том, что снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. Снижение произошло на 11,2 процента. Это хорошая тенденция. Это свидетельствует о том, что тот комплекс мер, который мы принимаем, дает свои результаты.

Игорь Петришенко обратил внимание, что взаимодействие и эффективность работы всех субъектов профилактики зависит в первую очередь от заинтересованности и компетенции специалистов, выработки единых подходов в вопросах профилактики в законодательных и нормативно-правовых актах.

– С учетом либерализации законодательства о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних будем рассматривать и вырабатывать дополнительный комплекс мероприятий, который должен в определенной мере откорректировать работу комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы больше сконцентрироваться на профилактической и разъяснительной работе. Надо в большей мере активизировать нашу деятельность для того, чтобы уберечь подростков от совершения как административных правонарушений, так и преступлений.

Заместитель Премьер-министра сообщил, что также будут рассматриваться вопросы совершенствования Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

– Также утвердим план работы нашей комиссии на следующий год, где включим актуальные вопросы деятельности.

Игорь Петришенко особо отметил, что в условиях минимизации административных наказаний за совершение правонарушений именно профилактические меры воздействия становятся определяющими в социальной реабилитации детей и подростков, склонных к асоциальному поведению. Это требует от субъектов профилактики качественно новых подходов в предупредительно-профилактической работе.

– Должна проводиться активная работа с родителями, чтобы их больше вовлечь в процесс воспитания. И конечно, школа здесь должна играть активную роль. Бурную энергию подростков следует направлять в мирное русло.

Заместитель Премьер-министра обратил внимание, что сейчас важно качественно реализовать комплекс существующих мер профилактики.

– От комплексного подхода и слаженной работы институтов, которые созданы в нашей стране, зависит конечный результат.

sichevich@sb.by

