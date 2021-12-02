Петришенко: в Беларуси реализуется более 60 инвестиционных проектов в различных сферах

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко в Москве во время выступления на пленарной сессии Второго Евразийского конгресса "Ключевые инвестиционные проекты – системные драйверы экономического роста в ЕАЭС".

– В Беларуси реализуется более 60 инвестиционных проектов в различных сферах, в том числе Белорусская атомная станция, завод по производству технического углерода "Омск Карбон Могилев", завод по переработке масличных культур в Гродненской области (инвестор ГК "Содружество", г. Сморгонь), Нежинский горно-обогатительный комбинат (инвестор промышленно-финансовая группа "Сафмар"). В нашей стране работают свыше 2000 организаций с российским капиталом.

Характеризуя инвестиционную составляющую в Республике Беларусь, Игорь Петришенко обратил внимание на то, что в 2020–2021 годах произошло перераспределение потоков иностранных инвестиций из стран Европейского союза в пользу стран Евразийского экономического союза. Доля стран ЕАЭС в объеме иностранных инвестиций в январе – сентябре 2021 г. составила 45 процентов против 30 процентов стран ЕС.

– Традиционно лидирующие позиции среди стран – инвесторов в Республику Беларусь занимает Российская Федерация. Доля российских прямых иностранных инвестиций на чистой основе на протяжении последних 10 лет не опускалась ниже 19,9 процента. Считаю это хорошим наглядным примером межстранового инвестиционного сотрудничества.

Он отметил, что инвестиционная активность опирается на мощную платформу межстрановой промышленной кооперации – более 1300 совместных производств. Кооперацией связано около 8000 предприятий двух стран.

– В качестве яркого примера кооперационных связей выступает ОАО "БелАЗ". В рамках инновационной промышленной кооперации предприятие сотрудничает с "Роснано" и "Росатом". Например, новый роботизированный комплекс электродуговой металлизации, разработанный одной из компаний "Роснано" специально для ОАО "БелАЗ", производит полный цикл операций по подготовке поверхности деталей перед нанесением износостойких покрытий. Тем самым обеспечивается надежность работы механизмов самосвалов при огромных нагрузках.

sichevich@sb.by



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