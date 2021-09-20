Петришенко: странам ЕАЭС необходимо коллективно отвечать на санкционное давление

Странам ЕАЭС необходимо коллективно отвечать на санкционное давление. Такое мнение журналистам высказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом встречи с членом Коллегии (министром) по торговле ЕЭК Андреем Слепневым.





– Будем обсуждать очень важную тему – наши совместные действия государств ЕАЭС, которые мы можем применить в случае санкционного давления на одно из государств – членов ЕАЭС. Эта тема звучала и на уровне президентов, и на уровне глав правительств. Есть соответствующие поручения. И сегодня мы проанализируем набор инструментриев, которые мы можем применять.

Игорь Петришенко уточнил, что рассматривается три варианта использования инструментариев.

– Пока мы градировали на три группы вопросов. Первое – что мы можем согласованно применять с учетом существующей нормативной базы ЕАЭС. Второе – что касается определенных политико-экономических форм ответных наших действий. Эта тема будет готовиться и предлагаться для обсуждения на уровне глав государств. Третье направление – набор мер, которые мы можем применить и реализовать путем внесения изменений и корректировки действующей нормативно-правовой базы ЕАЭС.

Заместитель Премьер-министра отметил, что Беларусь активно проводит линию на интеграционное сотрудничество.

– Для нас очень актуальна реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. И сегодня с профильным министром мы планируем обсудить вопросы реализации соглашений о зоне свободной торговли с ЕАЭС и рядом стран, в том числе с Египтом. Нам очень важен этот рынок для того, чтобы наша продукция там присутствовала.

Игорь Петришенко сообщил, что во время встречи также будет обсуждаться ход реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

– Это актуальная тема. И более того, мы обсуждаем подготовку и отработку проекта «Евразийский агроэкспресс». Это поставка продовольствия с рынка ЕАЭС в Китай и в Узбекистан. Этот проект сейчас реализуется Россией. Но есть заинтересованные компании в нашей стране, готовые включиться в этот процесс. Речь идет не только о поставках продуктов, но в участии в логистической цепочке поставки наших товаров на рынок Китая.

Заместитель Премьер-министра рассказал, что также планирует обсудить с Андреем Слепневым развитие электромобилестроения.

– Мы заинтересованы при поставках легковых автомобилей обнулить пошлину, чтобы людям было комфортно завозить такой транспорт, не платя дополнительных средств ввиду того, что эти технологии пока еще дорогостоящие. Также планируем обсудить вопрос обнуления ставок пошлин для БелАЗа при завозке двигателей.

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