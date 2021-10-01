Игорь Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси

— На поколение людей от 65 и старше выпали большие испытания, но они достойно их выдержали. Они своим трудом, своим основательным, добросовестным отношением демонстрируют пример верного служения своей стране и своему народу. Их оптимизм, жизненная энергия задают темп и молодому поколению, которое должно с этих людей брать пример. Даже находясь на заслуженном отдыхе, граждане пожилого возраста продолжают трудиться — около 1,7 процента в возрасте от 65 до 74 лет заняты в экономике. Это и сфера образования, здравоохранения, научная отрасль.
Заместитель Премьер-министра также обратил внимание: важным остается и то, что пожилые люди передают свой профессиональный опыт молодому поколению. Во многом благодаря этому ряд отраслей продолжает эффективно развиваться.
— Мы впервые в прошлом году приняли программный документ «Активное долголетие — 2030» на уровне Правительства по поручению Главы государства, где определены критерии, подходы к тому, как мы должны стимулировать пожилых граждан, оказывать им содействие, помощь.
По словам Игоря Петришенко, пожилые граждане не отстают, идут в ногу со временем и с молодежью. В частности, около 40 процентов пожилых граждан активно пользуются интернетом и демонстрируют пример правильного использования интернет-среды для того, чтобы созидать, создавать и развивать страну именно в том направлении, которое важно для всех наших людей.
Говоря о государственной поддержке пожилых, Игорь Петришенко напомнил, что их обеспечивают пенсиями, оказывают материальную, медицинскую помощь, организуют санаторно-курортное лечение:
— Мы страна с социально ориентированной экономикой. Все блага, которые страна создает, мы используем для поддержки пожилых людей, которые своим трудом заслужили такое отношение со стороны государства. Кроме того, на обеспечение творческой деятельности государство также выделяет средства. Речь идет о поддержке общественных организаций, объединений, территориальных центров социального обслуживания, которые помогают в каждом уголке нашей страны тем, кто в этом нуждается.
КОМПЕТЕНТНО — О ПОДДЕРЖКЕ ПОЖИЛЫХ
В День пожилых людей заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко подробно остановился на развитии системы социальной помощи, оценил начало работы Национальной стратегии «Активное долголетие — 2030», рассказал о созданных условиях для стимулирования более продолжительной трудовой жизни пожилых граждан.
Пример для молодых— В нашей стране люди старшего поколения, а это, если принимать в расчет лиц старше 65 лет, практически полтора миллиона человек, занимают особое положение в жизни общества. Это поколение с непростой судьбой, которое своим ратным подвигом и мирным, самоотверженным трудом заложило надежный фундамент благополучия независимого белорусского государства. Сегодня они служат примером для молодых, являясь наставниками и хранителями традиций. Это наша гордость и достояние белорусского государства.
Мы видим, что и сегодня пожилые люди продолжают вносить свой вклад в развитие общества, остаются его активными гражданами.
Несмотря на пережитые трудности, они сохранили то душевное тепло, то милосердие и терпение, которого так часто не хватает нашему молодому поколению. Хочется высказать им слова огромной благодарности за это.
Сбалансированная политика занятости— Численность пенсионеров в нашей стране составляет около 2,4 млн человек. Многие из них полны сил и продолжают работать. Сегодня это практически каждый пятый пенсионер.
Стимулирование более долгой трудовой жизни — одно из направлений проведения сбалансированной политики занятости.
Хочу отметить, что в нашей стране созданы все условия для реализации трудового потенциала независимо от возраста. К примеру, у нас нет законодательных ограничений в продолжении трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста. Помимо этого, предусмотрена защита прав работников предпенсионного возраста.
На повышение конкурентоспособности таких граждан, испытывающих трудности в поиске места работы, ориентирована деятельность службы занятости — направление на обучение или переобучение, по востребованным на рынке труда специальностям, оказание поддержки в организации собственного дела и иные меры содействия в трудоустройстве.
Не препятствуют трудовой деятельности в пожилом возрасте и правила пенсионного обеспечения. Подчеркну, что даже с учетом постепенного повышения пенсионного возраста в Беларуси он значительно ниже, чем в других государствах.
Есть и прямые стимулы для продолжения работы — это механизм так называемой отложенной пенсии. Законодательством предусмотрено премиальное повышение пенсии тем, кто принял решение о продолжении работы после достижения пенсионного возраста без получения пенсии. Чем дольше период такой работы, тем выше премия к пенсии. За пять лет работы без получения пенсии можно увеличить ее размер в 1,7—1,8 раза.
О развитии системы соцпомощи— Данная работа в нашей стране четко выстроена и постоянно развивается с учетом потребностей населения. На текущую пятилетку Правительством поставлена задача выйти на полное (стопроцентное) удовлетворение потребностей граждан, обратившихся и имеющих право на социальные услуги.
Первоочередное внимание в данной работе — одиноким, а таких у нас в стране около 130 тысяч человек, а также одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам.
На сегодняшний день услуги социального обслуживания для таких лиц предоставляют 146 территориальных центров (в каждом административном районе), а также 83 стационарных интернатных учреждения.
Безусловно, мы идем по пути максимального оказания помощи нашим пожилым гражданам в привычной для них обстановке — на дому, с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей членов семьи.
Одинокие малообеспеченные пожилые граждане и инвалиды получают такие услуги бесплатно, остальные нетрудоспособные граждане — по социально низким установленным государством тарифам. К примеру, часовой тариф на услуги социальных работников сегодня составляет около 70 копеек, услуги сиделки — от 1 до 3 рублей.
Все более широкое распространение получает внедренная в практику новая форма социального обслуживания — замещающая семья. Это форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, не являющимся ему близким родственником. Сегодня такие услуги получают около 260 наших пожилых граждан.
В целях дальнейшего развития системы социального обслуживания, внедрения ее новых форм, повышения адресности в следующем году Правительством планируется провести комплексную работу по совершенствованию законодательства в данной сфере, продолжить развитие инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания.
Активно жить и созидать— Национальная стратегия активного долголетия на ближайшие десять лет утверждена постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 г. № 693. Это первый, своего рода программный, документ, определяющий основные целевые ориентиры и ключевые задачи по созданию условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала нашего старшего поколения, повышения качества их жизни.
Главное, что хотелось бы донести этим документом, — в любом возрасте человек должен оставаться максимально активным и созидательным. Именно таким образом выстраивать свои приоритеты и образ жизни.
Государство готово создавать для этого необходимые условия, поддерживать все конструктивные начинания и предложения.
Люди старшего поколения продолжают вносить посильный вклад в развитие общества, остаются активными гражданами, готовыми поделиться уникальными знаниями и опытом, дать мудрый совет молодому поколению.
В Правительстве, в областях и Минске утверждены детализированные планы мероприятий по реализации данной стратегии. На местном уровне идет активная работа по формированию советов пожилых граждан, которые будут привлекаться к обсуждению и решению ряда насущных вопросов — от благоустройства территорий и проведения праздничных мероприятий до сохранения культурных ценностей, национальных обычаев и традиций.
kryzhevich@sb.by