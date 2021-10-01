Игорь Петришенко: старшее поколение демонстрирует пример верного служения народу Беларуси

— Мы впервые в прошлом году приняли программный документ «Активное долголетие — 2030» на уровне Правительства по поручению Главы государства, где определены критерии, подходы к тому, как мы должны стимулировать пожилых граждан, оказывать им содействие, помощь.



КОМПЕТЕНТНО — О ПОДДЕРЖКЕ ПОЖИЛЫХ

Пример для молодых

Сбалансированная политика занятости

О развитии системы соцпомощи

Активно жить и созидать

Заместитель Премьер-министра также обратил внимание: важным остается и то, что пожилые люди передают свой профессиональный опыт молодому поколению. Во многом благодаря этому ряд отраслей продолжает эффективно развиваться.По словам Игоря Петришенко, пожилые граждане не отстают, идут в ногу со временем и с молодежью. В частности, около 40 процентов пожилых граждан активно пользуются интернетом и демонстрируют пример правильного использования интернет-среды для того, чтобы созидать, создавать и развивать страну именно в том направлении, которое важно для всех наших людей.Говоря о государственной поддержке пожилых, Игорь Петришенко напомнил, что их обеспечивают пенсиями, оказывают материальную, медицинскую помощь, организуют санаторно-курортное лечение:— В нашей стране люди старшего поколения, а это, если принимать в расчет лиц старше 65 лет, практически полтора миллиона человек, занимают особое положение в жизни общества. Это поколение с непростой судьбой, которое своим ратным подвигом и мирным, самоотверженным трудом заложило надежный фундамент благополучия независимого белорусского государства. Сегодня они служат примером для молодых, являясь наставниками и хранителями традиций. Это наша гордость и достояние белорусского государства.Мы видим, что и сегодня пожилые люди продолжают вносить свой вклад в развитие общества, остаются его активными гражданами.Несмотря на пережитые трудности, они сохранили то душевное тепло, то милосердие и терпение, которого так часто не хватает нашему молодому поколению. Хочется высказать им слова огромной благодарности за это.— Численность пенсионеров в нашей стране составляет около 2,4 млн человек. Многие из них полны сил и продолжают работать. Сегодня это практически каждый пятый пенсионер.Стимулирование более долгой трудовой жизни — одно из направлений проведения сбалансированной политики занятости.Хочу отметить, что в нашей стране созданы все условия для реализации трудового потенциала независимо от возраста. К примеру, у нас нет законодательных ограничений в продолжении трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста. Помимо этого, предусмотрена защита прав работников предпенсионного возраста.На повышение конкурентоспособности таких граждан, испытывающих трудности в поиске места работы, ориентирована деятельность службы занятости — направление на обучение или переобучение, по востребованным на рынке труда специальностям, оказание поддержки в организации собственного дела и иные меры содействия в трудоустройстве.Не препятствуют трудовой деятельности в пожилом возрасте и правила пенсионного обеспечения. Подчеркну, что даже с учетом постепенного повышения пенсионного возраста в Беларуси он значительно ниже, чем в других государствах.Есть и прямые стимулы для продолжения работы — это механизм так называемой отложенной пенсии. Законодательством преду­смотрено премиальное повышение пенсии тем, кто принял решение о продолжении работы после достижения пенсионного возраста без получения пенсии. Чем дольше период такой работы, тем выше премия к пенсии. За пять лет работы без получения пенсии можно увеличить ее размер в 1,7—1,8 раза.— Данная работа в нашей стране четко выстроена и постоянно развивается с учетом потребностей населения. На текущую пятилетку Правительством поставлена задача выйти на полное (стопроцентное) удовлетворение потребностей граждан, обратившихся и имеющих право на социальные услуги.Первоочередное внимание в данной работе — одиноким, а таких у нас в стране около 130 тысяч человек, а также одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам.На сегодняшний день услуги социального обслуживания для таких лиц предоставляют 146 территориальных центров (в каждом административном районе), а также 83 стационарных интернатных учреждения.Безусловно, мы идем по пути максимального оказания помощи нашим пожилым гражданам в привычной для них обстановке — на дому, с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей членов семьи.Одинокие малообеспеченные пожилые граждане и инвалиды получают такие услуги бесплатно, остальные нетрудоспособные граждане — по социально низким установленным государством тарифам. К примеру, часовой тариф на услуги социальных работников сегодня составляет около 70 копеек, услуги сиделки — от 1 до 3 рублей.Все более широкое распространение получает внедренная в практику новая форма социального обслуживания — замещающая семья. Это форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, не являющимся ему близким родственником. Сегодня такие услуги получают около 260 наших пожилых граждан.В целях дальнейшего развития системы социального обслуживания, внедрения ее новых форм, повышения адресности в следующем году Правительством планируется провести комплексную работу по совершенствованию законодательства в данной сфере, продолжить развитие инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания.— Национальная стратегия активного долголетия на ближайшие десять лет утверждена постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 г. № 693. Это первый, своего рода программный, документ, определяющий основные целевые ориентиры и ключевые задачи по созданию условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала нашего старшего поколения, повышения качества их жизни.Главное, что хотелось бы донести этим документом, — в любом возрасте человек должен оставаться максимально активным и созидательным. Именно таким образом выстраивать свои приоритеты и образ жизни.Государство готово создавать для этого необходимые условия, поддерживать все конструктивные начинания и предложения.Люди старшего поколения продолжают вносить посильный вклад в развитие общества, остаются активными гражданами, готовыми поделиться уникальными знаниями и опытом, дать мудрый совет молодому поколению.В Правительстве, в областях и Минске утвер­ждены детализированные планы мероприятий по реализации данной стратегии. На местном уровне идет активная работа по формированию советов пожилых граждан, которые будут привлекаться к обсуждению и решению ряда насущных вопросов — от благоустройства территорий и проведения праздничных мероприятий до сохранения культурных ценностей, национальных обычаев и традиций.