Петришенко: средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой

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подчеркнул вице-премьер.Что касается вакцины, то пока в мире нет разработки, которая прошла бы все этапы тестирования.сказал Игорь Петришенко. Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич высказал мнение, что публикации по вакцинам носят неоднозначный характерк действительно работающей вакцине еще предстоит прийти.