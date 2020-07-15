Средств индивидуальной защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой, сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, пишет БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Мы наладили производство антисептиков, масок, чтобы ни от кого не зависеть. И если раньше проблем с закупками респираторов для работы в опасных зонах не возникало, то на фоне коронавируса столкнулись с тем, что надо самим производить, быть в этом плане самодостаточными и защищенными", – подчеркнул вице-премьер.
Что касается вакцины, то пока в мире нет разработки, которая прошла бы все этапы тестирования. "Так называемая всеобщая вакцинация от COVID-19 – это еще перспектива", – сказал Игорь Петришенко. Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич высказал мнение, что публикации по вакцинам носят неоднозначный характер – к действительно работающей вакцине еще предстоит прийти.
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Петришенко: средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой
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