Петришенко: Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть принято весной следующего года

Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ может быть принято весной следующего года. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время заседания Экономического совета СНГ, которое проходит в Москве.





– Продолжена активная работа над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. К сожалению, несмотря на приложенные усилия, в текущем году нам не удалось подписать соглашение, но я надеюсь, весной следующего года документ будет принят.

Игорь Петришенко выразил уверенность, что этому будет способствовать протокольное решение по данному вопросу, принятое на прошедшем 12 ноября заседании Совета глав правительств СНГ.

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