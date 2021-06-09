Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной

– Это надо учитывать в работе нашей комиссии. В текущем году централизованное тестирование пройдет в привычные для абитуриентов сроки – с 16 июня по 8 июля. В то же время есть ряд новшеств. До 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на 2 дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности – по 28 июля, цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемной комиссией абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления в число студентов.
Игорь Петришенко отметил, что, как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей. А в резервные дни 6 пунктов – по одному в каждой области и в Минске.
– Работа каждого пункта тестирования должна быть безукоризненной. Должны выполняться все противоэпидемические требования, обеспечение при рассадке участников ЦТ расстояния между ними не менее 1 метра, соблюдение в аудиториях режима дезинфекции и проветривания, наличия в них антисептиков и питьевой воды.
Заместитель Премьер-министра обратил особое внимание на то, что необходима четкая организация дежурств медицинских работников, особенно по выявлении лиц с явными признаками заболевания.
– Недопустимо скопление абитуриентов ни на пропускных пунктах тестирования, ни перед аудиториями, а также при приеме документов и зачислении. Здесь должны приниматься меры на упреждение.
По словам Игоря Петришенко, еще одно требование – безусловное обобщение мер безопасности. Особое внимание должно быть уделено пунктам ЦТ, местам работы приемных и экзаменационных комиссий.
– Надо быть готовыми оперативно реагировать на любые возможные провокационные ситуации. Нельзя допустить, чтобы места скопления абитуриентов были использованы для деструктивной и противоправной деятельности. Вход посторонним лицам, где проходит ЦТ и вступительные экзамены либо работает приемная комиссия, однозначно должен быть исключен. Считаю, что Министерству образования совместно с МВД необходимо выработать дополнительные меры безопасности. При проведении ЦТ в каждой аудитории организаторы должны четко знать, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.
Также заместитель Премьер-министра отметил, что при рассмотрении обращений абитуриентов и их родителей, а также при решении нестандартных ситуаций надо подходить индивидуально и оперативно. По его словам, важно полное соблюдение законных интересов и прав абитуриентов. Кроме того, Игорь Петришенко считает необходимым дополнительно проинформировать абитуриентов о противоэпидемических мерах, которые будут приниматься на всех этапах вступительной кампании. Заместитель Премьер-министра напомнил, что Госкомиссия должна доложить о результатах вступительной кампании Президенту до 1 сентября.
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентовФото: БЕЛТА
В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании