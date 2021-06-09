Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной

Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной

Работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании. Он напомнил, что нынешняя кампания, как и в 2020 году, имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией.


– Это надо учитывать в работе нашей комиссии. В текущем году централизованное тестирование пройдет в привычные для абитуриентов сроки – с 16 июня по 8 июля. В то же время есть ряд новшеств. До 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на 2 дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности – по 28 июля, цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемной комиссией абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления в число студентов.

Игорь Петришенко отметил, что, как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей. А в резервные дни 6 пунктов – по одному в каждой области и в Минске.


– Работа каждого пункта тестирования должна быть безукоризненной. Должны выполняться все противоэпидемические требования, обеспечение при рассадке участников ЦТ расстояния между ними не менее 1 метра, соблюдение в аудиториях режима дезинфекции и проветривания, наличия в них антисептиков и питьевой воды.

Заместитель Премьер-министра обратил особое внимание на то, что необходима четкая организация дежурств медицинских работников, особенно по выявлении лиц с явными признаками заболевания.

– Недопустимо скопление абитуриентов ни на пропускных пунктах тестирования, ни перед аудиториями, а также при приеме документов и зачислении. Здесь должны приниматься меры на упреждение.


По словам Игоря Петришенко, еще одно требование – безусловное обобщение мер безопасности. Особое внимание должно быть уделено пунктам ЦТ, местам работы приемных и экзаменационных комиссий.

– Надо быть готовыми оперативно реагировать на любые возможные провокационные ситуации. Нельзя допустить, чтобы места скопления абитуриентов были использованы для деструктивной и противоправной деятельности. Вход посторонним лицам, где проходит ЦТ и вступительные экзамены либо работает приемная комиссия, однозначно должен быть исключен. Считаю, что Министерству образования совместно с МВД необходимо выработать дополнительные меры безопасности. При проведении ЦТ в каждой аудитории организаторы должны четко знать, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.


Также заместитель Премьер-министра отметил, что при рассмотрении обращений абитуриентов и их родителей, а также при решении нестандартных ситуаций надо подходить индивидуально и оперативно. По его словам, важно полное соблюдение законных интересов и прав абитуриентов. Кроме того, Игорь Петришенко считает необходимым дополнительно проинформировать абитуриентов о противоэпидемических мерах, которые будут приниматься на всех этапах вступительной кампании. Заместитель Премьер-министра напомнил, что Госкомиссия должна доложить о результатах вступительной кампании Президенту до 1 сентября.
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов

В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусская молодежь принимает участие в международном патриотическом форуме «Мы помним!»
Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах
На торгах 9 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими
"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Сочи
БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача
В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек
Специалист назвал ключевой фактор старения
Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних
В Минске на ул. К. Чорного остановилось движение троллейбусов: некоторые маршруты идут по измененным трассам
Врач рассказал о пользе молочных продуктов из магазина для детей
Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске
В Гомельской области горели погрузчик и легковушка
Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать
В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов
Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям
Погода на 10 июня: кратковременные дожди, грозы и до 27 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19
В Мозыре иномарка сбила велосипедиста – он в больнице
Господарик – о позитивном тренде в развитии экономики: это результат целенаправленной работы всех наших производств
В Рязани увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице
"Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства
ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам
Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови
В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин
Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной
мнение
Николай ЩЕКИН
Судьба и Родина едины
Угадай фильм с Джонни Дэппом по кадру – тест для фанатов
Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе
Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
В Афганистане вертолет ВВС потерпел крушение, трое военных погибли
Господарик: санкции – это наши новые возможности
Завершены гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о минировании
Какие прививки можно делать беременным, а какие нельзя?
Стала известна причина пожара в рязанской больнице
"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
В Новогрудском районе браконьер выловил 40 краснокнижных форелей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ