Петришенко провел прием граждан в Дубровно

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко провел личный прием граждан в Дубровно. На повестке дня была актуальная тема медицинского переоснащения региона.
С самыми искренними словами благодарности и пожеланием пришла к заместителю Премьер-министра пенсионерка Галина Макаренко. Жительница райцентра поделилась:
- Зимой я тяжело переболела коронавирусом. Двухсторонняя пневмония на месяц уложила меня в больничную койку. От всей души хочу сказать спасибо нашим медикам, поставившим меня на ноги, вселившим в сердце надежду, а потом уверенность – все будет хорошо. Плечом к плечу мы боролись за мое здоровье и победили! Высокий профессионализм вместе с человечностью, внимательным подходом врачей, медсестер, младшего медперсонала – это основа основ, качественная база, которой по праву может гордиться райбольница. Но ее реанимационное отделение действительно, как в воздухе, нуждается в новом медоборудовании, в частности современных аппаратах искусственной вентиляции легких. Также очень важно изыскать возможность и приобрести портативный УЗИ-аппарат. Это существенно облегчило бы прохождение обследования для тяжелых, в том числе ковидных пациентов. Говорю это не понаслышке, а досконально испытав на себе.
Галина Николаевна призналась, она впервые обращается с просьбой на столь высоком уровне, но точно знает: ее выслушают и сделают все возможное, чтобы важный для района вопрос решился положительно. Заместитель Премьер-министра в свою очередь обозначил:
- Радует, что жители Дубровенского района не остаются равнодушными к родному региону, видят аспекты, которые нуждаются в совершенствовании. Приятно слышать позитивные отзывы о работе здешних медиков, о том, что они делают все возможное, чтобы обеспечить должное лечение и уход за пациентами. Во многом именно благодаря этому ситуация с COVID-19 в регионе спокойная, роста заболеваемости нет. Районная больница ведет амбулаторный прием больных, а тех, кто нуждается в стационарном лечении, своевременно направляют в опорное медучреждение – в Оршу.
Игорь Петришенко обнадежил: в планах главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома есть закупка портативного УЗИ-аппарата для Дубровенской райбольницы. Этот вопрос будет решен, выделил собеседник:
- Далее рассмотрим возможность приобрести оборудование, связанное с искусственной вентиляцией легких.
Для справки, аппараты ИВЛ в райбольнице исправны, и их вполне успешно используют. Но тем не менее, нормативные сроки эксплуатации оборудования подводят к мысли о необходимости скорого обновления.
После личного приема граждан заместитель Премьер-министра Беларуси посетил ряд социальных объектов в Дубровно. Так, он побывал в школе № 1 и оценил развернувшийся здесь недавно детский летний лагерь. Оздоровительные пришкольные лагеря принимают мальчишек и девчонок с 1 июня. Круглосуточное летнее пребывание ребят будет организовано в Дубровно с 5 июня. Сезонная оздоровительная компания организована в районе на высоком уровне, оценил каникулярные перспективы школьников Игорь Петришенко:
- Сейчас самое главное, чтобы дети отлично провели летний период, вернувшись в школу с новыми силами, эмоциями и жаждой знаний. Планируется, что всего в нынешнем году отдохнуть и оздоровиться в летних лагерях Беларуси смогут более 340 тысяч ребят.
Из них около 144 тысяч – в лагерях с круглосуточным пребыванием, остальные – в лагерях дневного типа.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко провел прием граждан в Дубровно
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