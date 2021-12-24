Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь Игорь Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
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– Принято решение Совета ЕЭК, предусматривающее снижение ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оксидов титана с 5% до 0% для казахстанских предприятий. Одновременно достигнута договоренность о рассмотрении в ближайшее время возможности его распространения на потребителей данного вида продукции в Республике Беларусь. Данная мера будет способствовать дополнительному приросту рентабельности производства, повышению конкурентоспособности титановой продукции, – уточнили в пресс-службе.
Также принято распоряжение о продлении на один год переходного периода, в течение которого возможна регистрация медицинских изделий как по национальному законодательству, так и в соответствии с правом ЕАЭС. Целью данного решения Совета ЕЭК является обеспечение доступности медицинских изделий на рынках государств-членов путем оптимизации временных и трудовых затрат, требуемых на регистрацию и экспертизу медицинских изделий.
– По инициативе белорусской стороны принято решение о достаточности сертификата СТ-1 для включения в Евразийский реестр промышленной продукции по 9 наиболее чувствительным позициям, – отметили в пресс-службе Правительства. – Достигнута договоренность о проработке дополнительно еще 30 позиций в течение января – февраля 2022 года. Данная мера позволит обеспечить беспрепятственный доступ белорусских производителей к государственным закупкам с 1 января следующего года – наиболее активный период заключения договоров в сфере государственных закупок.
Кроме того, одобрен проект Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Стороны до 4 мая 2022 года проведут внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания. Ожидается, что обращение бездокументарных складских свидетельств в союзе обеспечит развитие электронной торговли, позволит снизить давление на рынок в условиях повышенного предложения товаров. Сельхозтоваропроизводители получат возможность реализовать товар, хранящийся на складе, в период наступления благоприятной конъюнктуры рынка.
Стороны договорились провести следующее заседание Совета ЕЭК 21 января 2022 года в онлайн-режиме.