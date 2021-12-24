Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК

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БЕЛТА

– уточнили в пресс-службе.Также принято распоряжение о продлении на один год переходного периода, в течение которого возможна регистрация медицинских изделий как по национальному законодательству, так и в соответствии с правом ЕАЭС. Целью данного решения Совета ЕЭК является обеспечение доступности медицинских изделий на рынках государств-членов путем оптимизации временных и трудовых затрат, требуемых на регистрацию и экспертизу медицинских изделий., – отметили в пресс-службе Правительства.Кроме того, одобрен проект Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Стороны до 4 мая 2022 года проведут внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания. Ожидается, что обращение бездокументарных складских свидетельств в союзе обеспечит развитие электронной торговли, позволит снизить давление на рынок в условиях повышенного предложения товаров. Сельхозтоваропроизводители получат возможность реализовать товар, хранящийся на складе, в период наступления благоприятной конъюнктуры рынка.Стороны договорились провести следующее заседание Совета ЕЭК 21 января 2022 года в онлайн-режиме.