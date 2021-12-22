Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь Игорь Петришенко 24 декабря примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.

– В повестку дня заседания включено 20 вопросов в сферах государственных закупок, энергетики, страховой деятельности, таможенно-тарифного регулирования и другие.

В пресс-службе отметили, что также планируется обсудить вопросы снижения ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении оксидов титана и электромобилей.

– Будут рассмотрены Этический кодекс Евразийской экономической комиссии и вопрос об установлении 29 мая Дня Евразийского экономического союза. Планируется обсудить внесение изменений в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, а также одобрить проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

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