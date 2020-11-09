Предпосылок для перехода школ на дистанционный формат обучения из-за коронавируса нет, удаленно занимается не более 10% студентов, заявил в интервью БЕЛТА заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
"Пока предпосылок для введения дистанционки для школьников нет. Отмечу, что на протяжении первой четверти школу посещали не менее 85% учащихся, по болезни пропускали учебные занятия не более 11% школьников", – сообщил он.
В то же время при выявлении коронавируса в школах или вузах оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.
"Так, например, в университетах отдельные учебные группы, где есть заболевшие COVID-19, переходят на удаленный формат обучения с использованием информационных технологий. Сегодня в таком формате обучается не более 10% студентов", – пояснил заместитель Премьер-министра.
Контроль за эпидемиологической ситуацией в школах и вузах будет продолжен. Решения о возможной корректировке учебного процесса будут приниматься с учетом показателей по заболеваемости, добавил вице-премьер.
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Петришенко: предпосылок для дистанционки в школах нет, удаленно учится не более 10 процентов студентов
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ