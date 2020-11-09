Петришенко: предпосылок для дистанционки в школах нет, удаленно учится не более 10 процентов студентов

, – сообщил он.В то же время при выявлении коронавируса в школах или вузах оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.пояснил заместитель Премьер-министра.Контроль за эпидемиологической ситуацией в школах и вузах будет продолжен. Решения о возможной корректировке учебного процесса будут приниматься с учетом показателей по заболеваемости, добавил вице-премьер.