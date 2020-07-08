Петришенко: праздник в Александрии – это сочетание традиций и современности

Праздник в Александрии – это сочетание белорусских традиций и современности. Таким мнением во время выездного заседания оргкомитета по подготовке праздников "Купалье" ("Александрия собирает друзей") и "Славянский базар в Витебске" поделился заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Праздник в Александрии – это сочетание белорусских традиций и современной жизни. У гостей "Купалья" будет возможность познакомиться с тем, что производят белорусские мастера, предприятия и организации. Для этого здесь будут организованы выставки и ярмарки, – рассказал Игорь Петришенко. – Во время фестиваля белорусские дизайнеры продемонстрируют свои коллекции одежды из льна и других материалов, которые выпускает легкая промышленность. Будет возможность не только попробовать традиционные и современные блюда белорусской кухни, но и поучаствовать в создании одного из них – здесь пройдет тематический мастер-класс".
Во время выездного заседания оргкомитет проконтролировал готовность инфраструктуры, ознакомился с подготовкой площадок к празднику – работы уже вышли на финальный этап: заканчивается монтаж основной сцены, устанавливаются торговые павильоны. С завтрашнего дня начнутся репетиции творческих выступлений. "Во время торжественного открытия фестиваля впервые каждая область и город Минск продемонстрируют свои визитные карточки. Это даст возможность жителям Беларуси и иностранным гостям познакомиться не только с Могилевской областью, но и с другими регионами. Мы надеемся, что это будет интересно зрителям", – отметил Игорь Петришенко.
"Одним из самых ярких моментов праздника станет гала-концерт в первый день фестиваля. На одной сцене выступят звезды белорусской эстрады, а также исполнители из России и Украины. Для тех, кто не сможет посетить большой концерт, пройдет прямая телетрансляция выступлений, – рассказал вице-премьер. – Продумана программа и для самых маленьких гостей "Купалья", ведь многие приезжают сюда семьями. Дети смогут не только прокатиться на аттракционах и посмотреть цирковые шоу, но и узнают, как зарождалась и развивается белорусская культура сейчас".
По традиции посетителями праздника в Александрии станут дипломаты, которые работают в Беларуси, и руководители международных организаций. Для них подготовлена специальная программа, в которую входит экскурсия по Александрии и ее окрестностям. "Представители дипломатического корпуса смогут приобщиться к нашей культуре, чтобы позже презентовать возможности и традиции Беларуси у себя на родине", – отметил Игорь Петришенко.
Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет 11–12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: праздник в Александрии – это сочетание традиций и современности
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