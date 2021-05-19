Петришенко: Правительством обеспечено стабильное функционирование и развитие социальной сферы

– Правительством обеспечено стабильное функционирование и развитие социальной сферы. В основе этого лежат базовые принципы выстроенной Главой государства политики, ориентированной на конкретного человека, его нужды и интересы. Главная задача текущего периода – не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения, объема и доступности гарантированных государством услуг. В стране своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В отраслях социальной сферы не допущено задолженностей по заработной плате.
Петришенко: задача текущего года - доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40 процентов от средней заработной платы работников
Петришенко: в прошлом году на поддержку семей с детьми было выделено больше 4,6 миллиарда рублей
Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021-м году будет охвачено не менее 60 процентов населения
Петришенко: мы прочно закрепились в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: квалификационные требования на право участие в Олимпиаде выполнили 87 спортсменов
Петришенко: нельзя забывать глубинную суть наших традиций и исторических ценностей