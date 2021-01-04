Петришенко: основной преградой на пути к успешной экономической интеграции в ЕАЭС являются национальные интересы

Основной преградой на пути к успешной экономической интеграции в ЕАЭС являются национальные интересы. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
– Как правило, ни одна страна на сегодняшний день не готова ставить общие интересы выше собственных. Активно ведутся споры по тарифам, пошлинам, техническим регламентам, и каждое государство жестко настаивает на своем. Сейчас важно определить эффективные меры для устранения противоречий и грамотно ими воспользоваться.
Заместитель Премьер-министра отметил, что в год председательства в ЕАЭС Беларусь ставила перед собой амбициозные задачи. В обращении к главам государств – членов Евразийского экономического союза Президент Республики Беларусь отметил необходимость сосредоточить все совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС.
– К сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия, устранение барьеров, изъятий и ограничений является одной из самых животрепещущих проблем союза. Это обусловлено как их общим количеством, так и сложностью их устранения. На конец декабря 2020 года в реестре значатся 59 препятствий: 11 барьеров, 35 ограничений и 13 изъятий. Для примера, в дорожную карту по устранению в 2018 –2019 годах было включено 17 препятствий. В декабре 2020 года стороны признали устраненными только 6, и то с оговорками по одному из них. Остальные 11 переходят в Перечень препятствий, подлежащих устранению в 2021–2022 годах.
Игорь Петришенко считает, что передать устранение препятствий Коллегии ЕЭК пока не представляется возможным.
– Нередки случаи, когда органами ЕАЭС, в том числе Советом ЕЭК и Межправсоветом, по предложению сторон рассматриваются препятствия, которые не удалось устранить в ходе консультаций заинтересованных сторон.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Петришенко: основной преградой на пути к успешной экономической интеграции в ЕАЭС являются национальные интересы
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ