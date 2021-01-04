Петришенко: основной преградой на пути к успешной экономической интеграции в ЕАЭС являются национальные интересы

Заместитель Премьер-министра отметил, что в год председательства в ЕАЭС Беларусь ставила перед собой амбициозные задачи. В обращении к главам государств – членов Евразийского экономического союза Президент Республики Беларусь отметил необходимость сосредоточить все совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.