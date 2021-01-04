Петришенко: одним из самых важных достижений белорусского председательства является сохранение работоспособности всех органов ЕАЭС в период пандемии

– Пожалуй, одним из самых важных достижений белорусского председательства является сохранение работоспособности всех органов ЕАЭС в период пандемии. Беларусь стремится к тому, чтобы не позднее 2025 года была выполнена основная задача ЕАЭС – сформирован полноценный экономический союз с общим рынком и четырьмя свободами: передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Игорь Петришенко обратил внимание, что странам ЕАЭС нужны равные условия хозяйствования и конкуренции на трансграничных рынках.
– Нам всем нужны равные условия хозяйствования и конкуренции на трансграничных рынках, устранение препятствий во взаимной торговле, перекосов в системах технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, ускорение формирования общих отраслевых рынков, в том числе энергоресурсов и транспортных услуг. Мы постарались ”приземлить“ цифровую повестку, продвинуть более тесную кооперацию в реальных секторах экономики, предпринять совместные меры по выходу на рынки третьих стран и наращиванию экспорта и многое другое. Настаивали на формировании общих отраслевых политик как основы для не только единого рынка, но и в более широком смысле – единого экономического, производственно-хозяйственного комплекса.
По его словам, вся эта проблематика легла в основу Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были приняты главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 г.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
Фото: БЕЛТА
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