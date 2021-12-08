Петришенко обсудил с Мезенцевым интеграционные процессы в Союзном государстве

В Правительстве прошла встреча заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Игорь Петришенко предложил обсудить реализацию интеграционных проектов и процессов в Союзном государстве.

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– По моему направлению все, что задается и задано в рамках Союзного государства, начиная от двух союзных программ по туризму и унификации в социально-трудовой сфере, успешно выполняется.



Игорь Петришенко отметил, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси по приглашению Премьер-министра России Михаила Мишустина ознакомилось с цифровой платформой и изучило новые подходы к социальной защите граждан в России.

– Это то, что мы будем унифицировать. Коллегия двух министерств спорта и туризма состоялась в Санкт-Петербурге. На следующей неделе министерства здравоохранения проводят коллегию. Также в планах провести совместные коллегии министерств образования и культуры.

Игорь Петришенко обратил внимание на необходимость скорейшего взаимного признания сертификатов о вакцинации. По его словам, эта тема будет обсуждаться на коллегии министерств здравоохранения двух стран.

– Наша ключевая тематика – миграционные аспекты на внешней границе Союзного государства. И речь о том, что сейчас происходит на белорусско-польской границе. Нам важно, чтобы все те институты, которые есть в рамках Союзного государства, постоянно и системно реагировали на такие вызовы.

Также, по словам заместителя Премьер-министра, необходимо по линии Союзного государства активизировать работу по теме геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

Дмитрий Мезенцев проинформировал о том, что осенью следующего года Большой театр России ждет у себя с гастролями Большой театр Беларуси.



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