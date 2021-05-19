В здравоохранении в текущей пятилетке одна из важных задач – совершенствование доступности специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи в регионах. Об этом заявил сегодня заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
Игорь Петришенко выступил перед парламентариями с докладом "О развитии социальной сферы Республики Беларусь".
"Устойчивость функционирования национальной системы здравоохранения базируется на принципах высокого уровня бюджетного финансирования отрасли – 4,4% ВВП на 2021 год, развитии материально-технической базы и укреплении кадрового потенциала. 2020 год и период 2021 года показали состоятельность отечественной системы здравоохранения. Обеспечена доступность качественной помощи гражданам независимо от места их проживания. Ключевая роль в этом принадлежит районному звену здравоохранения. Продолжается реализация проекта "Заботливая поликлиника" и внедрение выездной формы работы с применением передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов", – рассказал Игорь Петришенко.
Взят курс на развитие межрайонных и межрегиональных центров на базе 143 учреждений здравоохранения.
"Главное здесь – соблюдение правила "золотого часа". Уменьшить очереди на высокотехнологичное обследование и лечение, обеспечить консультативную помощь пациентам, для которых поездка в областной центр или столицу проблематична", – добавил он.
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Петришенко о задачах здравоохранения: одна из главных – доступность в регионах специализированной помощи
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