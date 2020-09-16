Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко прокомментировал журналистам сложившуюся ситуацию с хасидами на белорусско-украинской границе. По его словам, украинская сторона не в полной мере провела соответствующую информационную работу.
– Мы считаем, что украинская сторона не в полной мере провела соответствующую информационную работу. Они приняли решение, что граница будет закрыта, мы о нем знали, но не думали, что оно не будет доведено в полной мере до тех людей, которые приедут и будут участвовать в этих мероприятиях. Мы осуществляли контакты по линии диппредставительств наших стран, взаимодействуем по линии МИД, пыталась выйти со своими коллегами на связь наш главный санитарный врач Минздрава, но от телефонного разговора украинские коллеги ушли.
Комментируя распространенное сегодня заявление офиса президента Украины, Игорь Петришенко подчеркнул:
– Со стороны белорусских властей никаких не взвешенных заявлений не было. И не белорусская сторона эскалирует ситуацию, в чем пытаются нас обвинить украинские соседи. Не утрачиваем надежду, что будет добрая воля со стороны украинских властей и вместе с израильскими властями они определят, как осуществлять перемещение израильских граждан, которые находятся на нашей территории.
Фото: БЕЛТА
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Петришенко о ситуации с хасидами: украинская сторона не в полной мере провела соответствующую информационную работу
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