Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.
– Еще один вопрос, на который хочу обратить внимание: пандемия внесла коррективы и в подготовку к Олимпийским играм в Токио. Главным стало продолжение подготовки к Олимпиаде и сохранение здоровья спортсменов. Сегодня мы подошли к завершающей стадии подготовки к Олимпиаде. В режиме четкого планирования для всех спортсменов – кандидатов на участие в Играх были созданы все необходимые условия подготовки. На сегодняшний день квалификационные требования и нормативы на право участия в Играх выполнили 87 белорусских спортсменов в 17 видах спорта. После отмены большинства международных стартов отбор на Игры в некоторых видах спорта продолжится до конца июня. Наша задача – достойно выступить на Олимпийских играх.
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Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: квалификационные требования на право участия в Олимпиаде выполнили 87 спортсменов
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