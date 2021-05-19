Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, отвечая на вопросы сенатора Игоря Гедича. Он подчеркнул, что дискуссия о дате празднования Дня народного единства ведется, имеется три варианта:
– Нам действительно эта дата нужна, мы должны отмечать ее знаково и ежегодно. Я думаю, что это будет государственный праздник. Применительно к этой дате будет разработан ряд мероприятий. Вопрос актуален, я думаю, он будет решен в недалеком будущем.
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Петришенко – о дате празднования Дня народного единства: она не определена, но, думаю, это будет государственный праздник
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