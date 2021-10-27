Петришенко: необходимо повышать уровень подготовки исполнителей и конкурсантов "Славянского базара"

Необходимо повышать уровень подготовки исполнителей и конкурсантов международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". На этом заострил внимание заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению данного фестиваля.

– Финальный аккорд прозвучал три месяца назад. Полагаю, что организаторы проанализировали результаты проделанной работы, готовы их обсудить, а также озвучить предложения по проведению фестиваля в 2022 году. Есть вопросы, которые требуют особого внимания. В первую очередь это касается основных элементов фестиваля, таких как гала-концерты открытия и закрытия, детский и взрослый музыкальные конкурсы и гала-концерт мастеров искусств нашей страны. Нужны новые подходы к организации, разработке концепций, яркие и интересные идеи. И конечно же, новые имена.

Игорь Петришенко считает, что в информационном пространстве наряду с фразой "по традиции "Славянского базара" всегда должно звучать интригующее "впервые в истории фестиваля".

– Пусть основным элементом праздника станет молодежь с ее свежими современными взглядами. Это должны быть не только талантливые исполнители, но и режиссеры, сценаристы, дизайнеры, художники и другие, кто задействован в этом знаковом для нашей страны мероприятии.

Что касается исполнителей и конкурсантов, представляющих нашу страну на этом фестивале, уровень их подготовки необходимо повышать. Мы не должны давать повод соотечественникам сомневаться в объективности отбора для взрослого конкурса. На протяжении многих лет Беларусь была представлена на самом достойном уровне. Это всегда вызывало гордость за страну и подогревало интерес к фестивалю.

Кроме того, по его словам, следует тщательно прорабатывать предложения по кандидатурам на специальную награду Президента "Через искусство к миру и созиданию".

sichevich@sb.by

