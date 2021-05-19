«Мы все стали свидетелями того, как легко расколоть общество. Как легко, используя социальные сети и телеграм‐каналы, политизировать культурную деятельность. И как опасно, когда это делается под прикрытием святых идей любви к родине». Такое заявление сделал во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил:
– Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка. Основную роль в духовном развитии всегда играет культура и творческая интеллигенция. Государственная политика в культурной сфере и впредь будет направлена на созидательную и конструктивную деятельность, поскольку культура и традиции – это генетический код нашей нации.
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Петришенко: нельзя забывать глубинную суть наших традиций и исторических ценностей
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