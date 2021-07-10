"В этом году талисманом нашего фестиваля является рушник. Вы наглядно увидели, какая мощная у нас историческая генетика. То, что наши предки закладывали все свои мысли, всю свою положительную позитивную энергетику в произведения, которые из поколения в поколение передавались". Об этом заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко заявил сегодня во время церемонии открытия республиканского праздника "Купалье", который проходит в Александрии. Вице-премьер тепло поприветствовал гостей на шкловской земле от имени организационного комитета. А кроме того поблагодарил мастеров, которые передают свои навыки молодому поколению:
- Мы сегодня увидели, насколько много у нас друзей. И не только внутри страны мы все дружим: области, районы, регионы и семьи. Но и наши друзья, наши соседи и приехали к нам, несмотря на определенные ограничения, cвязанные с пандемией.
Кроме того, вице-премьер заметил, что на празднике сегодня присутствует много молодежи. По его мнению, это значит, что традиции и истоки нашей культуры мы передаем в правильные руки, которые будут помогать идти по жизни следующему молодому поколению. Игорь Петришенко заключил:
- В год народного единства традиционный рушник олицетворяет единство и богатство нашего народа. Пусть эти славные традиции навсегда будут с нами. А мы будем жить в мире и согласии и вести по пути благосостояния нашу замечательную страну - Беларусь.
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Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник
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