Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник

Кроме того, вице-премьер заметил, что на празднике сегодня присутствует много молодежи. По его мнению, это значит, что традиции и истоки нашей культуры мы передаем в правильные руки, которые будут помогать идти по жизни следующему молодому поколению. Игорь Петришенко заключил: