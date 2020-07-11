Петришенко назвал праздник в Александрии культурным брендом нашей страны

Об это заместитель премьер-министра рассказал во время торжественного открытия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что за время своего существования праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны, которым можно гордиться.

- На празднике собралось много национальных традиций, которые демонстрируют наши мастера. Эти умения достались им от дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Приятно, что собралась молодежь. Здесь они впитывают те традиции и обряды, которые складываются в нашу национальную культуру, в наше духовное богатство, - отметил вице-премьер.

К гостям праздника также обратился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и поприветствовал всех на гостеприимной Могилевской земле.

- Уже в 11-й раз по славянскому обычаю мы собираемся на этой благодатной земле. Очень приятно видеть здесь тех, кто помнит и чтит наши обряды. Сегодня к нам приехали гости из России и Украины. Мы собрались в знаковом месте - на берегу Днепра, соединяющего три наших государства, - отметил Леонид Заяц.