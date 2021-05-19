«Касательно санкционного противостояния, понятно, что мы работаем в этом режиме, с периодическим послаблением уже на протяжении 25 лет». Об этом сегодня заявил заместитель Премьер – министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, отвечая на вопрос депутата. Он дополнил:
- Наша экономика и все сферы адаптировались к этому противостоянию. Но тем не менее, тот дополнительный пакет санкций, которые были приняты и которые грозят принять, направлены на то, чтобы сильнее надавить на нас. Но чем сильнее будут давить на нас, тем больше наша сила будет крепнуть. В том числе по линии концентрации и выработке соответствующих мер.
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Петришенко: наша экономика и другие сферы адаптированы к санкционному режиму
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