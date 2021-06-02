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  2. Петришенко: на празднике «Купалье» важно сохранить душевность, национальный колорит

Петришенко: на празднике «Купалье» важно сохранить душевность, национальный колорит

Такое мнение высказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Шкловском районе. 

– «Купалье» – брендовый праздник. В этом году должны привнести в него новизну, но при этом сохранить душевность, национальный колорит праздника, – отметил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. – До праздника осталось совсем немного времени. Поэтому важно четко проработать все организационные вопросы. Особое внимание следует уделить санитарно-эпидемиологическому режиму. 

В этом году Александрия соберет друзей на один день, 10 июля. Над изюминками культурной части «Купалья-2021» стали думать едва ли не сразу после прошлого фестиваля, ведь брендовый праздник должен удивлять снова и снова. Так и в этом году организаторы «Александрии» подготовили для гостей много сюрпризов, некоторые с приставкой «впервые».
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