Петришенко: на «Экспо-2020» в Дубае Беларусь рассчитывает привлечь инвесторов из ОАЭ

Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко перед началом заседания организационного комитета по подготовке Национальной экспозиции Беларуси на Всемирной выставке.



– Мы надеемся, что все наши компании ответственно подойдут к этому мероприятию, достойно представят потенциал нашей страны, заключат бизнес-контракты. Мы надеемся привлечь инвесторов из ОАЭ и из других стран. Также мы рассчитываем, что конкретные предприятия представят достойные инвестиционные проекты и привлекут необходимые инвестиции в экономику нашей страны.

Игорь Петришенко сообщил, что национальный павильон Беларуси на «Экспо-2020» в Дубае откроется 29 сентября.

– Сегодня финальное заседание организационного комитета по подготовке Национальной экспозиции на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Она стартует на этой неделе. Наш национальный павильон мы открываем 29 сентября. Планируется, что через несколько дней после торжественной церемонии открытия 4 октября пройдут Дни Витебской области, а потом Дни Минска. В декабре планируем провести Дни Минской области и презентацию экономического потенциала концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим».

Игорь Петришенко рассказал, что празднование Национального дня Республики Беларусь на мировом форуме состоится 22 ноября. Тогда же, как ожидается, пройдет белорусский инвестиционный форум.

– Также пройдет белорусско-арабский бизнес форум. А на протяжении всей выставки будет полное наполнение и презентация всей нашей страны. В следующем году пройдут презентации Брестской, Гродненской, Могилевской и Гомельской областей.

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