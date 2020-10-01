Петришенко: мы продемонстрировали всему миру, что умеем защищать пожилых людей в условиях неблагополучной ситуации

Сегодня, в Международный день пожилых людей, заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко наградил лучших работников социальной сферы страны, которые внесли большой вклад в защиту людей пенсионного возраста от СОVID-19. Он заявил, что благодаря системе государственной поддержки, проводниками которой являются не только медицинские работники, но и работники социальной защиты, в Беларуси смогли противостоять коронавирусной инфекции и минимизировать ее последствия для пожилых граждан, прежде всего одиноких и инвалидов.
– В Беларуси не допустили случаев массового заражения пожилых людей и того уровня смертности, который мы наблюдали в Европе, когда фактически старики попросту оказались брошенными на произвол судьбы, а работники, которые должны были осуществлять за ними уход, ушли, – отметил вице-премьер. – В нашей стране мы обеспечили необходимый мониторинг, круглосуточное наблюдение и помощь пожилым людям.
Слова благодарности Игорь Петришенко адресовал работникам территориальных центров социального обслуживания, домов-интернатов для престарелых за то, «как они сконцентрировались и все организовали, обеспечив заботу самой уважаемой и уязвимой категории граждан».
В отношении пожилых и инвалидов cоциальная служба предприняла меры дополнительной защиты. С 20 марта территориальные центры социального обслуживания населения организовали бесплатную доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Это помимо того, что 95 тысяч граждан получают комплексное обслуживание на дому, что тоже включает в себя услугу по доставке продуктов. Дома-интернаты и другие стационарные учреждения социального обслуживания с апреля поэтапно переходили на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции. Персонал трудился по 14 суток, не выходя за пределы учреждения. Ежедневно контролировалось состояние здоровья проживающих и сотрудников. Был сформирован и поддерживается до сих пор месячный запас средств индивидуальной защиты и профилактики, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. В домах-интернатах персонал перешел на вахтовый метод работы, обеспечивая постояльцам круглосуточное наблюдение.
По мнению Игоря Петришенко, схемы по защите пожилых граждан, которые отработаны в социальной службе, позволяют им сегодня чувствовать себя более уверенно. Отвечая на вопрос sb.by о том, готовы ли социальные учреждения ко второй волне заболеваемости, вице-премьер констатировал:
– Деление на первую и вторую волну пандемии условное. Главное – соответствующее реагирование. Мы ни на минуту не прекращали и не прекращаем сейчас принимать соответствующие меры, адекватные складывающейся эпидемиологической ситуации. Наша задача – чтобы необходимое реагирование было обеспечено в том объеме, который необходим на данный момент.
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Петришенко: мы продемонстрировали всему миру, что умеем защищать пожилых людей в условиях неблагополучной ситуации
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ