Петришенко: мы продемонстрировали всему миру, что умеем защищать пожилых людей в условиях неблагополучной ситуации

, – отметил вице-премьер.Слова благодарности Игорь Петришенко адресовал работникам территориальных центров социального обслуживания, домов-интернатов для престарелых за то, «как они сконцентрировались и все организовали, обеспечив заботу самой уважаемой и уязвимой категории граждан».В отношении пожилых и инвалидов cоциальная служба предприняла меры дополнительной защиты. С 20 марта территориальные центры социального обслуживания населения организовали бесплатную доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Это помимо того, что 95 тысяч граждан получают комплексное обслуживание на дому, что тоже включает в себя услугу по доставке продуктов. Дома-интернаты и другие стационарные учреждения социального обслуживания с апреля поэтапно переходили на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции. Персонал трудился по 14 суток, не выходя за пределы учреждения. Ежедневно контролировалось состояние здоровья проживающих и сотрудников. Был сформирован и поддерживается до сих пор месячный запас средств индивидуальной защиты и профилактики, медикаментов и продуктов питания, необходимый для работы учреждений. В домах-интернатах персонал перешел на вахтовый метод работы, обеспечивая постояльцам круглосуточное наблюдение.По мнению Игоря Петришенко, схемы по защите пожилых граждан, которые отработаны в социальной службе, позволяют им сегодня чувствовать себя более уверенно. Отвечая на вопрос sb.by о том, готовы ли социальные учреждения ко второй волне заболеваемости, вице-премьер констатировал: