Важную тему доступности белорусского образования и его конкурентоспобности в мировом сообществе затронул сегодня во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
По его словам, мы прочно закрепились в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования. Он также подчеркнул, что о престижности и качестве национального образования свидетельствует рост экспорта образовательных услуг.
– Вместе с тем современные изменения ставят перед системой образования новые задачи, требуют ее постоянного обновления, исходя из национальных интересов и потребностей экономики страны. Бесспорно, это невозможно без совершенствования правовых механизмов отрасли. Подготовлена новая редакция Кодекса об образовании. По нему ведется активная работа, запланированы парламентские слушания. Основные новации по данному законопроекту будут рассмотрены на совещании у Главы государства.
(Будет дополнено)
Опубликовано:
552
Петришенко: мы прочно закрепились в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter