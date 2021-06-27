Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко в эфире программы "Уроки прошлого и настоящего" на "Беларусь 1".
- Введенные санкции не согласуются с международно-правовыми нормами, они принимаются в силу собственного узко-специфического понимания коллективным Западом тех мер воздействия, которые они могут применять, выходя за рамки устава ООН, - отметил вице-премьер и добавил, что Беларусь – одна из стран, которая являлась учредителем организации ООН.
Игорь Петришенко отметил, что введенные ограничения касаются не только государства, но и могут «бить» по каждому рядовому гражданину.
- Мы анализируем санкции. Выйдем достойно, сделаем все, чтобы наши люди не почувствовали это давление, - заверил он.
При этом Игорь Петришенко подчеркнул: у здравомыслящих людей санкционные элементы отозвались непониманием и сожалением о том, что политики реализуют свои амбиции, не советуясь и не считаясь с устремлениями собственного народа.
- Есть соответствующие вопросы, связанные с диверсификацией сбыта нашей продукции. Ввиду того, что это не ограничивается странами ЕС, НАТО и США, есть большой, емкий и самодостаточный рынок Евразийского экономического союза. Есть наш стратегический партнер – Россия, следует упомянуть про страны СНГ, государства Шанхайской организации сотрудничества. Реализуются программы взаимодействия с КНР, Индией, Пакистаном и многими другими государствами, с которыми мы прагматично сотрудничаем. Исходя из этих мер, нас подтолкнули к еще более активной работе, - подчеркнул вице-премьер.
Игорь Петришенко также высказался о том, кому можно доверять в нынешних условиях:
- Мы открыты для всего мира. Беларусь на практике продемонстрировала открытую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию взаимодействия с любым государством, где нас ждут, уважают и готовы находить компромиссы.
Фото: архив БЕЛТА
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Петришенко: мы анализируем санкции и сделаем все, чтобы наши люди не почувствовали это давление
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