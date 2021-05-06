Петришенко: государство продолжит поддерживать ветеранов

Государство продолжит поддерживать ветеранов. Об этом сегодня до начала заседания Национальной комиссии по правам ребенка сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
– Все ветераны не только накануне 9 Мая, но и каждый день окружены необходимой социальной заботой со стороны государства. Мы отдельно поздравляем каждого ветерана от молодежи и от военнослужащих. Для них это важный показатель того, что мы помним об их подвиге.
Также Игорь Петришенко особо отметил, что государство предоставляет увеличенное пенсионное обеспечение для ветеранов Великой Отечественной войны – от 300 до 400 рублей ежемесячной доплаты к пенсии. Таким образом, средняя пенсия составляет от 690 до 832 рублей.
– Также сюда включено бесплатное лекарство, протезирование, социальное обслуживание. Ежегодно мы оказываем соответствующую материальную помощь в обустройстве, ремонте жилья. Мы ценим наших ветеранов и будем в дальнейшем проявлять необходимую помощь и заботу. 9 Мая – святой праздник для каждого жителя нашей страны. 76 лет прошло с тех пор, как героический советский солдат принес планете мир и свободу. И сколько бы ни предпринималось попыток переписать историю, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и огромную цену, которую он заплатил за мир.
По словам заместителя Премьер-министра, сегодня по всей стране учащиеся активно участвуют в благоустройстве и наведении порядка на территории воинских захоронений, мемориальных комплексов, обелисков, памятников, братских могил периода Великой Отечественной войны.
– Во всех учреждениях образования организовано шефство над участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих. Учащимися оказывается адресная помощь в уборке сельских подворий, домов, обработке приусадебных участков. Проходят акции «Мы помним вас, ветераны!», «Дом без одиночества», «Поделись теплом своей души», «Доброе сердце – ветеранам», «Спешите делать добро» и многие другие.
Реализуется ряд республиканских патриотических проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Так, продолжается начатый в рамках акции «Великой Победе – 75!» проект «Звездочка на карте района».
– Данный проект получил свое продолжение в рамках сотрудничества с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Сейчас ведется работа по созданию единой карты памятников Великой Отечественной войны в рамках акции «Дети независимой Беларуси ветеранам и будущим поколениям!», – пояснил Игорь Петришенко.
Среди масштабных мероприятий с участием детей и молодежи, приуроченных к празднованию 9 Мая, республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!», республиканские акции «Их подвиг в памяти потомков сохраним», «Мы – наследники Великой Победы», «Сад памяти».
Фото: БЕЛТА
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Петришенко: государство продолжит поддерживать ветеранов
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