Петришенко: главы государств поддержали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров с использованием пломб

Об этом по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета рассказал журналистам заместитель Премьер-министра нашей страны Игорь Петришенко, комментируя, о чем шла речь во время переговоров в узком составе. Он отметил:

– Ключевым был вопрос реализации Стратегии-2025 о развитии Евразийского экономического союза, которая была принята год назад в период председательства белорусской стороны. Главы государств поддержали решение, по которому ежегодно через полгода после завершения реализации плана в текущем году будет представляться обстоятельный доклад для принятия решений по дальнейшей реализации положений Стратегии.

По словам Игоря Петришенко, главы государств, кроме того, поддержали Соглашение о механизме прослеживаемости товаров с использованием так называемых навигационных пломб:

– Это позволит нам ускорить транзитные поставки на пространстве ЕАЭС извне и поставить соответствующий барьер многим имевшимся "серым" схемам. Думаю, что объемы торговли и прозрачность реализации в этом плане тоже возрастут. Это решение не обсуждалось, оно было поддержано. Как и решение о том, что нам надо принять согласованные подходы по защищенности пломб. Будет создана соответствующая группа, которая их выработает.

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